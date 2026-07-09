Помиритися не вдалося. Президент Польщі зробив відверту заяву про зустріч із Зеленським

Навроцький що сторонам не вдалося владнати історичні суперечки, однак назвав переговори конструктивними та закликав продовжувати діалог

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО сторонам не вдалося вирішити історичні питання. Водночас він позитивно оцінив перебіг переговорів та наголосив на необхідності подальшого діалогу між Варшавою і Києвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію президента Польщі Кароля Навроцького.

За словами польського лідера, переговори з Володимиром Зеленським тривали близько години. Під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр питань, пов'язаних із двосторонніми відносинами та подальшою співпрацею.

Навроцький зазначив, що, попри напруженість, яка останнім часом виникала у відносинах між двома державами, Польща та Україна мають підтримувати постійний діалог. Він також підкреслив, що обидві країни однаково оцінюють головну загрозу своїй незалежності, якою залишається Росія.

Разом із тим президент Польщі визнав, що під час переговорів сторони не змогли знайти порозуміння щодо історичних питань. «На цій зустрічі нам не вдалося вирішити історичні питання», – сказав він.

Навроцький наголосив, що питання, пов'язані з УПА та символікою Степана Бандери, залишаються для нього принциповими. «Почуття польських жінок та чоловіків щодо злочинів, Волинської трагедії та геноциду не є предметом переговорів», – заявив президент Польщі.

За його словами, Варшава очікує на розуміння з боку Києва. Навроцький також висловив думку, що бандерівська символіка має негативні асоціації та, на його переконання, обмежує європейське майбутнє України.

Попри це, президент Польщі позитивно оцінив результати зустрічі із Зеленським. Він заявив, що переговори були конструктивними, а сторони підтвердили свої позиції та обговорили перспективи подальшої співпраці.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький заявив, що Польща та Україна повинні продовжувати діалог і співпрацю, незважаючи на історичні розбіжності. За його словами, обидві держави мають спільну загрозу у вигляді Росії, що вимагає збереження партнерських відносин.