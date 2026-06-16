Батько польського добровольця, який загинув за Україну, передав українським військовим авто сина

Після того як син загинув на війні, Мирослав Штибер продовжив волонтерську діяльність

Даніеля Штибера поховали з військовими почестями на кладовищі Старі Повонзки у Варшаві

Батько польського добровольця Даніеля Штибера, який загинув у боях за Україну у 2022 році, Мирослав Штибер передав автомобіль для українських захисників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Slawa.

Мирослав Штибер зазначив, що до того, як син приєднався до Міжнародного легіону територіальної оборони України, він займався волонтерською діяльністю. Зараз чоловік продовжує волонтерську діяльність, яку розпочав син.

«Син їздив з гуманітарними конвоями. Я організовував допомогу, а він їх супроводжував. З часом почав наближатися до фронту», – зазначив чоловік.

Після того як син загинув на війні в Україні, Мирослав Штибер продовжив волонтерську діяльність і підтримку України. Він розповів, що неодноразово передавав гуманітарну допомогу українським військовим, зокрема медичне обладнання та ноші для евакуації поранених.

Останнім рішенням батька стала передача фронтового автомобіля, який має особливе значення для родини.

«Останнім рішенням стала передача автомобіля. Ми купували його разом із Даніелем, він також ним користувався. Для мене важливо, щоб цей автомобіль і далі служив українським військовим та допомагав їм у роботі на фронті», – додав чоловік.

Відомо, що Даніеля Штибера поховали з військовими почестями на кладовищі Старі Повонзки у Варшаві. Наприкінці Мирослав Штибер закликав берегти українсько-польські відносини та наголосив на важливості збереження партнерства між двома державами.

«Я вважаю, що потрібно берегти українсько-польські відносини. Лише разом ми можемо бути сильними. Якщо діяти окремо – ми слабшаємо, а співпраця дає шанс на розвиток і безпеку для обох народів», — наголосив Штибер.

«Главком» писав, що поліція Київщини спільно зі Службою безпеки України викрили 57-річного іноземця, який налагодив схему збагачення на допомозі для українських захисників. Зловмисник привласнював майно, яке мало йти на фронт, та продавав його «на сторону».