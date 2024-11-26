Ексофіцер ядерних сил РФ розповів, який злочинний наказ Кремля підштовхнув його до дезертирства

24 лютого 2022 року базу зберігання ядерного арсеналу Росії привели в повну бойову готовність

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіцер російських ядерних сил Антон (ім'я змінене) отримав наказ – проводити роз'яснювальну роботу серед його бійців, дотримуючись дуже чітких письмових інструкцій. Зокрема, йому треба було говорити, що українське цивільне населення – це комбатанти, яких потрібно знищити. Військовий відмовився і став дизертиром. Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

Старші офіцери оголосили Антону догану, перевівши його до регулярної штурмової бригади в іншу частину країни. Йому також сказали, що його відправлять на війну. Ці підрозділи часто вирушають на передову. Кілька російських дезертирів підтвердили виданню, що тих, хто виступає проти війни, використовують як «гарматне м'ясо».

Антон написав заяву про відмову від участі у війні, і проти нього порушили кримінальну справу. Тоді він вирішив втекти з країни за допомогою волонтерської організації, що допомагає дезертирам.

Також ексофіцер розповів, що в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну базу зберігання ядерного арсеналу, на якій він служив, привели в повну бойову готовність.

«До цього в нас були тільки навчання. Але в день початку війни зброя була повністю готова. Ми були готові до розгортання морських і повітряних сил і теоретично до завдання ядерного удару», – пригадав Антон.

Режим підвищеної готовності, за його словами, скасували за два-три тижні.

Нагадаємо, газета The New York Times писала, що Сполучені Штати Америки зараз намагаються максимально допомоги Україні. Зокрема, виникла навіть пропозиція повернути Україні ядерну зброю.

Як повідомлялося, Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Розвідка стверджувала, що рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький.

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз.