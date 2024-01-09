Швеція попередила громадян про ймовірну війну

«Усім шведам необхідно діяти вже зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни», – міністр цивільної оборони закликав допомогти збудувати «тотальну оборону»

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що громадяни мають бути готовими до початку війни. Про це йшлося у його виступі на конференції з оборони Folk och Försvar, текст якого оприлюднено на сайті уряду.

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«Усім шведам необхідно діяти вже зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни. Мир не є нерухомою константою. Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційно, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна», — сказав Болін та закликав громадян допомогти збудувати «тотальну оборону» Швеції, а також планувати та вживати заходів задля підвищення стійкості.

Безперервна смуга миру, яка триває понад 200 років, не повинна приспати шведів у помилкове відчуття безпеки. Карл-Оскар Болін

При цьому Болін згадав Україну, яка зустріла повномасштабне вторгнення тотальним опором: «Російські війська стикнулися з об'єднаною силою всього українського суспільства. Таке об'єднання може відбутися досить швидко лише за умови, що переважна більшість населення усвідомлює ситуацію та розуміє, що поставлено на карту. Стійкість суспільства вимагає саме цього: обізнаності щодо ситуації», – наголосив шведський міністр.

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Також Болін закликав посадових осіб забезпечити пункти притулку, розробити надзвичайний план водопостачання та постачання продуктів. Працівників же Болін закликав запитати у свого роботодавця, якою буде їхня роль в організації підготовки до війни на робочому місці, і розглянути, які речі першої потреби їм знадобляться, аби мати змогу продовжувати працювати в складних умовах.

Коментуючи слова міністра, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Біден заявив, що всі громадяни повинні «на індивідуальному рівні підготувати себе морально» до війни. За його словами, «усе серйозно і може стати ще гірше – навіть для нас».

«Ми повинні зрозуміти, наскільки серйозна ця ситуація насправді, і щоб ви, аж до індивідуального рівня, морально підготувалися. Дивіться новини з України та ставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, у мене все на місці? Що я повинен зробити? Чим більше людей подумають про це та підготуються, тим сильнішим буде наше суспільство», – наголосив Біден.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував країнам Заходу – зокрема Швеції та Фінляндії, після їхнього рішення приєднатися до НАТО на тлі розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України.

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Нагадаємо, 2022 року Швеція подала заявку на членство у НАТО після вторгнення Росії в Україну. Однак президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив заперечення через те, що, за його словами, Стокгольм захищає людей, яких Анкара вважає терористами. Американські законодавці призупинили продаж винищувачів F-16 Туреччині, поки вона не підпише членство Швеції.

Зауважимо, Швеція має унікальний військовий потенціал – у повітрі та під водою, з розвідувальними можливостями та загартованими солдатами. Раніше повідомлялося, що країна зробить свій внесок у захист та стримування НАТО та готова надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії – Швеція направить свої війська до Латвії для стримування РФ.

Крім того, Швеція затвердила допомогу Україні на рекордну суму.