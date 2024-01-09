Головна Світ Політика
search button user button menu button

Швеція попередила громадян про ймовірну війну

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Швеція попередила громадян про ймовірну війну
Головнокомандувач Збройних сил Швеції заявив, що всі громадяни повинні «на індивідуальному рівні підготувати себе морально» до війни
фото з відкритих джерел

«Усім шведам необхідно діяти вже зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни», – міністр цивільної оборони закликав допомогти збудувати «тотальну оборону»

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що громадяни мають бути готовими до початку війни. Про це йшлося у його виступі на конференції з оборони Folk och Försvar, текст якого оприлюднено на сайті уряду.

«Усім шведам необхідно діяти вже зараз, щоб підвищити стійкість країни у разі війни. Мир не є нерухомою константою. Багато хто говорив це до мене, але дозвольте мені зробити це в офіційно, більш прямо і ясно: у Швеції може бути війна», — сказав Болін та закликав громадян допомогти збудувати «тотальну оборону» Швеції, а також планувати та вживати заходів задля підвищення стійкості.

Безперервна смуга миру, яка триває понад 200 років, не повинна приспати шведів у помилкове відчуття безпеки.

Карл-Оскар Болін

При цьому Болін згадав Україну, яка зустріла повномасштабне вторгнення тотальним опором: «Російські війська стикнулися з об'єднаною силою всього українського суспільства. Таке об'єднання може відбутися досить швидко лише за умови, що переважна більшість населення усвідомлює ситуацію та розуміє, що поставлено на карту. Стійкість суспільства вимагає саме цього: обізнаності щодо ситуації», – наголосив шведський міністр.

Також Болін закликав посадових осіб забезпечити пункти притулку, розробити надзвичайний план водопостачання та постачання продуктів. Працівників же Болін закликав запитати у свого роботодавця, якою буде їхня роль в організації підготовки до війни на робочому місці, і розглянути, які речі першої потреби їм знадобляться, аби мати змогу продовжувати працювати в складних умовах.

Коментуючи слова міністра, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Біден заявив, що всі громадяни повинні «на індивідуальному рівні підготувати себе морально» до війни. За його словами, «усе серйозно і може стати ще гірше – навіть для нас».

«Ми повинні зрозуміти, наскільки серйозна ця ситуація насправді, і щоб ви, аж до індивідуального рівня, морально підготувалися. Дивіться новини з України та ставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, у мене все на місці? Що я повинен зробити? Чим більше людей подумають про це та підготуються, тим сильнішим буде наше суспільство», – наголосив Біден.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін неодноразово погрожував країнам Заходу – зокрема Швеції та Фінляндії, після їхнього рішення приєднатися до НАТО на тлі розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, 2022 року Швеція подала заявку на членство у НАТО після вторгнення Росії в Україну. Однак президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив заперечення через те, що, за його словами, Стокгольм захищає людей, яких Анкара вважає терористами. Американські законодавці призупинили продаж винищувачів F-16 Туреччині, поки вона не підпише членство Швеції.

Зауважимо, Швеція має унікальний військовий потенціал – у повітрі та під водою, з розвідувальними можливостями та загартованими солдатами. Раніше повідомлялося, що країна зробить свій внесок у захист та стримування НАТО та готова надати наземні бойові підрозділи для захисту країн Балтії – Швеція направить свої війська до Латвії для стримування РФ.

Крім того, Швеція затвердила допомогу Україні на рекордну суму.

Читайте також: Головнокомандувач Збройних сил Швеції побував на фронті в Україні і зробив невтішні висновки
Теги: війна Швеція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони – невід'ємна частина війн майбутнього
Мільйон дронів на рік. Це взагалі реально?
20 грудня, 2023, 13:42
Якщо у квартирі нікого немає, то військкоми залишають повістку у дверях
Чи буде відповідальність, якщо не відкрити двері військкомам: роз’яснення
22 грудня, 2023, 10:04
Кулеба вважає, що Київ однаково отримає допомогу від США та ЄС
Кулеба пояснив, чому союзники зволікають зі зброєю для України
28 грудня, 2023, 21:32
Коли в Європі йшла війна, американська економіка, особливо мілітарна, отримала найбільші вливання, запевняє Ющенко
Чому США вигідно допомагати Україні у війні: Ющенко назвав несподівану причину
9 грудня, 2023, 16:59
Джеймс Венс зробив скандальну заяву щодо України
Американський сенатор заявив, що Україні доведеться поступитися Росії територіями
10 грудня, 2023, 21:30
Росіяни використовують полонених бійців ЗСУ як живий щит
Російські солдати прикриваються полоненими бійцями ЗСУ на полі бою (відео)
13 грудня, 2023, 22:20
Геолокаційні кадри, опубліковані 18 грудня, показують, що росіяни незначно просунулися в Кринках
Окупанти перекидають бронетехніку під Кринки, щоб прорвати оборону ЗСУ – ISW
19 грудня, 2023, 08:08
Пожежа в Подільському районі Києва, 29 грудня 2023 року
З-під завалів у Києві рятувальники дістали ще одного загиблого
29 грудня, 2023, 12:47
Штурм Макіївки та наступ на Харківщину: яка ситуація в регіонах
Штурм Макіївки та наступ на Харківщину: яка ситуація в регіонах
31 грудня, 2023, 20:11

Політика

Південна Корея ухвалила історичний законопроєкт про собаче м'ясо
Південна Корея ухвалила історичний законопроєкт про собаче м'ясо
Швеція попередила громадян про ймовірну війну
Швеція попередила громадян про ймовірну війну
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
Біженці штурмують Німеччину: з якої країни прохачів притулку найбільше
Ізраїльська армія виявила, де переховується лідер ХАМАСу
Ізраїльська армія виявила, де переховується лідер ХАМАСу
Швеція направить свої війська до Латвії для стримування РФ
Швеція направить свої війська до Латвії для стримування РФ
Макрон міняє прем'єр-міністра: хто очолить уряд
Макрон міняє прем'єр-міністра: хто очолить уряд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Разумков зареєстрував законопроєкт щодо посилення мобілізації: що пропонує нардеп
41K
Чому у Північної Кореї ракети є, а в Україні немає
35K
Хто розголошує адреси оборонних заводів? Держаудитслужба зробила заяву
15K
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
14K
Прибічник Путіна та засуджений за педофілію: кадировці помпезно зустріли Скотта Ріттера
9156
Що відбувається із здоров'ям голови Пентагону? Стали відомі нові подробиці

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Вибухи в Білгороді, Росія заблокувала сайт ПЦУ: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Ожеледиця, місцями опади: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 05:00
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Чергові успіхи: чиї особисті дані отримали партизани руху «Атеш»
Вчора, 08:46
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Вчора, 07:20

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua