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Міністерство охорони здоров'я скасує скандальні тендери для «Охматдиту» на 14 млн грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Міністерство охорони здоров'я скасує скандальні тендери для «Охматдиту» на 14 млн грн
МОЗ стверджує, що наразі не витрачено жодної копійки із зібраної суми коштів на відновлення «Охматдиту»
фото: НДСЛ «Охматдит»

Як зазначає пресслужба Міністерство охорони здоров'я, тендери з технагляду та інженерно-консультаційних послуг є супутніми до раніше скасованого тендеру на відбудову дитячої лікарні

Тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту в лікарні «Охматдит» на 14 млн грн буде скасовано. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Як зазначила пресслужба відомства, два тендери на платформі Prozzoro, які знайшли журналісти, є супутніми. Вартість послуг з технагляду та інженерно-консультаційних послуг визначається в межах відсоткових значень від очікуваної вартості робіт з будівництва. А оскільки тендер на проведення поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі лікарні проводять заново, ці «супутні» тендери теж скасовують. Попри те, що у цих тендерів вже визначені переможці, договори за ними ще не підписано та підписуватись не будуть.

«Жодних договорів за результатами тендеру, проведеного БФ «Охматдит – Здорове дитинство», підписано не було. Також наразі не витрачено жодної копійки з зібраної на відновлення «Охматдиту» суми коштів», – йдеться в повідомленні.

Всі кошти, зібрані на рахунках благодійного фонду «Охматдит – Здорове дитинство» для відбудови «Охматдиту», будуть переведені на рахунок самої лікарні. Для проведення робіт з відновлення пошкодженого сучасного корпусу Охматдиту буде оголошено новий тендер на майданчику Prozorro, який буде проведений з урахуванням всіх законодавчих вимог.

Для забезпечення більшої прозорості та підконтрольності громадськості всіх процесів відновлення МОЗ створить Раду з відновлення. До її складу увійдуть представники найбільших донорів відбудови «Охматдиту», представники лікарні МОЗ, пацієнтської спільноти, антикорупційних організацій, професійних асоціацій.

Саме Рада з відновлення погодить основні кваліфікаційні вимоги до будівельних компаній та критерії, за якими здійснюватиметься вибір підрядника для виконання робіт.

Нагадаємо, дитяча лікарня «Охматдит» оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього опорядження будівлі, пошкодженої від ракетного обстрілу по вул. В. Чорновола, 28/1. Договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ «Васеньов Інжиніринг» на 9,35 млн грн, а технічний нагляд буде здійснювати ТОВ «Ік-Проект» за 5,22 млн грн.

Зокрема, наприкінці минулого тижня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що тендер на відбудову дитячої лікарні «Охматдит», яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Як зазначив очільник міністерства, тендер на відбудову дитячої лікарні проводитимуть на Prozorro протягом 7–16 днів.

Кошти, які були зібрані на БФ «Охматдит», будуть перераховані на казначейський рахунок лікарні. На благодійний рахунок безпосередньо закладу «Охматдит» надійшло 312 млн грн, на благодійний фонд «Охматдиту» – 378 млн грн, 320 млн грн зібрали через платформу United24, ще 100 млн грн виділив уряд з резервного фонду.

Як повідомлялося, «Благодійний фонд «Охматдит» визначився із переможцем тендеру на ремонт корпусу лікарні, який зазнав пошкоджень від ракетного удару 8 липня. Ним стало ТОВ «Буд-Технолоджі». Видання «Наші гроші» опублікувало журналістське розслідування про завищені ціни цього підрядника.

Відомо, що 8 липня Російська Федерація завдала масштабного ракетного удару по місту Київ. Одна із запущених ракет влучила по столичній дитячій лікарні «Охматдит». Там було повністю зруйновано один з корпусів лікарні, та пошкоджено декілька будівель. Також було відомо про двох загиблих в день удару. Пізніше стало відомо, що в реанімації померла дитина, яка перебувала в «Охматдиті» після операції.

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Теги: Охматдит Київ столиця лікарня

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