Шуляк і море

Як законопроєкт щодо забудови прибережних смуг проходив профільний комітет у парламенті

8 грудня відбулося засідання Комітету з питань держбудівництва та місцевого самоврядування. Законопроєкт голови комітету Олени Шуляк («Слуга народу»), який стосується забудови берегових смуг всіх водойм, був у порядку денному (9664).

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Якщо скандальна містобудівна «реформа» (5655) була зроблена в інтересах забудовників і без урахувань слушних зауважень інших сторін, то у новій ініціативі законотворці запропонували правила, які дозволяють будувати біля водойм або робити намиви, що зараз заборонено. Цю нову ініціативу намагалися спершу провести в жовтні через комітет, який очолює Шуляк, з наскоку. На той момент не було висновків від інших комітетів. Тоді нардеп Олег Дунда («Слуга народу») запропонував звернутися до НАЗК, і проєкт зняли з розгляду.

Це дало можливість детально вивчити цей документ. Як з’ясувалося, проєкт, який позиціонувався як такий, що вирішить проблеми із будівництвом морських портів, пропонує забудовувати не лише морські прибережні смуги, а й річки, озера. Тому цю ініціативу на старті гостро розкритикували екологи, Міндовкілля та Держагенство водних ресурсів, про що вже писав «Главком». Більше того, роллю місцевого самоврядування автори нового законопроєкту теж намагалися знехтувати, хоча звіт Єврокомісії, який був нещодавно оприлюднений, закцентував увагу на тому, що залучення місцевого самоврядування до напрацювання політик – важливе.

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«Органи місцевої влади позбавлені повноважень у наданні дозволу на розробку документації із землеустрою для Адміністрації морських портів», – коментував ініціативу нардепів Ярослав Рабошук, заступник виконавчого директора Асоціації міст України.

НАЗК, по суті, на звернення надало відписку, а антикорупційний комітет Верховної Ради, який очолює Анастасія Радіна («Слуга народу») дав позитивний висновок із деякими зауваженнями.

Відповідь від НАЗК на звернення депутата щодо законопроєктів 9664 та 9664-1

І от тепер під час засідання Комітету на вищезазначених ризиках акцентували увагу народні депутати Віталій Безгін та Олександр Аліксійчук («Слуги народу»).

Наразі є потреба полегшити процедуру будівництва в портах і на цьому акцентували увагу нардепи. Але Віталій Безгін акцентував увагу Комітету на ролі місцевого самоврядування, яка при цьому має бути: «Участь у розробці законопроєкту участь брало міністерство. Нагадаю, що це міністерство в першу чергу розвитку громад, територій і вже далі – інфраструктури. Не можна законодавчою ініціативою втручатися в законодавство про адмінтерустрій. Не можна змінювати межі громади за рахунок надбудов без рішення громади, без інформування облдержадміністрацій, без рішення Кабміну і Верховної Ради. Ми межі міст встановлюємо рішенням парламенту. Даний законопроєк дозволяє це робити якійсь агенції чи незрозуміло чому».

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Після цього Безгін вніс пропозицію, яку комітет підтримав: «Комітет дійшов абсолютно збалансованого рішення у висновку рекомендувати проєкт за основу з певними запобіжниками. Один з них стосується неможливості зміни території громади без відома громади та участі відповідних гілок влади. Тобто не може бути такого, що зранку ви просунулись, а ваша громада вже має нову територію за рахунок земель під водоймою чи поруч із нею. Такі речі має регулювати виключно законодавство про територіальний устрій», – говорить нардеп.

Що стосується забудови прибережних смуг, то депутат Аліксійчук зазначає: «Я запропонував, щоб ми виключили з цих процесів озера, річки та водосховища. Але у мене були зауваження і щодо можливості будувати на морі. Я наголосив, що треба передбачити, аби не можна було взагалі будувати на тій територій морського водного фонду, яка підлягає особливій охороні. Більше того, яка б не була ділянка – має бути оцінка впливу на довкілля, якщо ми плануємо будувати морський порт».

І пропозицію Безгіна, і пропозицію Аліксійчука врахували. Після цього відбулося голосування. За результатами: 16 – «за».

Результати голосування комітету Верховної Ради з питань держвлади за проєкт Шуляк 9664 з урахуванням пропозицій, 8 грудня 2023 року

«Звісно ще є питання, над якими треба працювати. І між першим і другим читанням ми будемо вносити правки, бо загалом законопроєкт потрібний і галузь його чекає. Всі сторони мають бути залучені до процесу і подавати свої пропозиції щодо правок», – додає Аліксійчук.

Утрималися Ганна Бондар, Дмитро Микиша («Слуги народу») та Роман Лозинський («Голос»). Не голосували двоє нардепів з монобільшості Лариса Білозір та Олександр Качура.

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Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Ганна Бондар пояснює, що ця ініціатива зачіпає питання не тільки будівництва на території морських портів, а і питання адміністративно-територіального устрою країни, землевпорядкування, екології, транспорту, системи управління портами, повноважень органів місцевого самоврядування і питання містобудування.

«Надійшло більше 10 листів від зацікавлених сторін, це висновки і пропозиції профільних комітетів, міністерств, асоціацій місцевого самоврядування і бізнес-асоціацій. Всі вони мають суттєві зауваження у своїх сферах. Єдина установа, яка не має зауважень, це Мінвідновлення (очолює Олександр Кубраков). З огляду на те, що питання, підняті в законопроекті, претендують на комплексне вирішення проблематики розвитку морських портів, ми на підкомітеті пропонували створення робочої групи, яка би вислухала всі сторони, напрацювала вектор руху і знайшла компроміси. Підкомітет випустив законопроект на комітет в першому читанні. Мені ж і досі здається, що без формування цілісного бачення, працювати над правками до другого читання (якщо законопроект буде підтриманий в залі), буде набагато складніше», – резюмує Бондар.

Народна депутатка Юлія Клименко («Голос»), яка подала з колегами альтерантивний законопроєкт (9664-1), також підтримала пропозицію створення робочої групи для того, щоб доопрацювати дві законодавчі ініціативи і виносити у зал більш якісний документ. Але цю пропозицію не підтримали і законопроєкт Клименко рекомендували відхилити.

«На жаль, комітет підтримав основний законопроєкт, який несе чималі загрози для екології, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою і будівництву на водних обʼєктах. Сподіваюсь, цей законопроект буде значно доопрацьований, інакше це буде чергова фейкова реформа, а саме необхідно: виключити можливість здійснення забудови на річках, озерах, водосховищах тощо, виключити можливість здійснення забудови у внутрішніх морських водах та територіальному морі, які підлягають особливій охороні, повернути погодження громад, не вносити зміни щодо зміни адміністративно-територіальний устрій», – наголошує Клименко.

З огляду на те, що законопроєкт вже пройшов комітет, то його можуть виносити в сесійну залу з урахуванням пропозицій. Громадськість та ЗМІ мають стежити за тим, які зміни запропонують законотворці, аби не допустити ситуації, яка виникла з містобудівною «реформою», яку громадськість вимагала ветувати одразу у день голосування у другому читанні рік тому.