Головна Думки вголос Ірина Федорів
search button user button menu button
Ірина Федорів

Шуляк і море

glavcom.ua

Як законопроєкт щодо забудови прибережних смуг проходив профільний комітет у парламенті

8 грудня відбулося засідання Комітету з питань держбудівництва та місцевого самоврядування. Законопроєкт голови комітету Олени Шуляк («Слуга народу»), який стосується забудови берегових смуг всіх водойм, був у порядку денному (9664).

Якщо скандальна містобудівна «реформа» (5655) була зроблена в інтересах забудовників і без урахувань слушних зауважень інших сторін, то у новій ініціативі законотворці запропонували правила, які дозволяють будувати біля водойм або робити намиви, що зараз заборонено. Цю нову ініціативу намагалися спершу провести в жовтні через комітет, який очолює Шуляк, з наскоку. На той момент не було висновків від інших комітетів. Тоді нардеп Олег Дунда («Слуга народу») запропонував звернутися до НАЗК, і проєкт зняли з розгляду.

Це дало можливість детально вивчити цей документ. Як з’ясувалося, проєкт, який позиціонувався як такий, що вирішить проблеми із будівництвом морських портів, пропонує забудовувати не лише морські прибережні смуги, а й річки, озера. Тому цю ініціативу на старті гостро розкритикували екологи, Міндовкілля та Держагенство водних ресурсів, про що вже писав «Главком». Більше того, роллю місцевого самоврядування автори нового законопроєкту теж намагалися знехтувати, хоча звіт Єврокомісії, який був нещодавно оприлюднений, закцентував увагу на тому, що залучення місцевого самоврядування до напрацювання політик – важливе. 

«Органи місцевої влади позбавлені повноважень у наданні дозволу на розробку документації із землеустрою для Адміністрації морських портів», – коментував ініціативу нардепів Ярослав Рабошук, заступник виконавчого директора Асоціації міст України.

НАЗК, по суті, на звернення надало відписку, а антикорупційний комітет Верховної Ради, який очолює Анастасія Радіна («Слуга народу») дав позитивний висновок із деякими зауваженнями.

Відповідь від НАЗК на звернення депутата щодо законопроєктів 9664 та 9664-1
Відповідь від НАЗК на звернення депутата щодо законопроєктів 9664 та 9664-1

І от тепер під час засідання Комітету на вищезазначених ризиках акцентували увагу народні депутати Віталій Безгін та Олександр Аліксійчук («Слуги народу»). 

Наразі є потреба полегшити процедуру будівництва в портах і на цьому акцентували увагу нардепи. Але Віталій Безгін акцентував увагу Комітету на ролі місцевого самоврядування, яка при цьому має бути: «Участь у розробці законопроєкту участь брало міністерство. Нагадаю, що це міністерство в першу чергу розвитку громад, територій і вже далі –  інфраструктури. Не можна законодавчою ініціативою втручатися в законодавство про адмінтерустрій. Не можна змінювати межі громади за рахунок надбудов без рішення громади, без інформування облдержадміністрацій, без рішення Кабміну і Верховної Ради. Ми межі міст встановлюємо рішенням парламенту. Даний законопроєк дозволяє це робити якійсь агенції чи незрозуміло чому». 

Після цього Безгін вніс пропозицію, яку комітет підтримав: «Комітет дійшов абсолютно збалансованого рішення у висновку рекомендувати проєкт за основу з певними запобіжниками. Один з них стосується неможливості зміни території громади без відома громади та участі відповідних гілок влади. Тобто не може бути такого, що зранку ви просунулись, а ваша громада вже має нову територію за рахунок земель під водоймою чи поруч із нею. Такі речі має регулювати виключно законодавство про територіальний устрій», – говорить нардеп.

Що стосується забудови прибережних смуг, то депутат Аліксійчук зазначає: «Я запропонував, щоб ми виключили з цих процесів озера, річки та водосховища. Але у мене були зауваження і щодо можливості будувати на морі. Я наголосив, що треба передбачити, аби не можна було взагалі будувати на тій територій морського водного фонду, яка підлягає особливій охороні. Більше того, яка б не була ділянка – має бути оцінка впливу на довкілля, якщо ми плануємо будувати морський порт».

І пропозицію Безгіна, і пропозицію Аліксійчука врахували. Після цього відбулося голосування. За результатами: 16 – «за». 

Результати голосування комітету Верховної Ради з питань держвлади за проєкт Шуляк 9664 з урахуванням пропозицій, 8 грудня 2023 року
Результати голосування комітету Верховної Ради з питань держвлади за проєкт Шуляк 9664 з урахуванням пропозицій, 8 грудня 2023 року

«Звісно ще є питання, над якими треба працювати. І між першим і другим читанням ми будемо вносити правки, бо загалом законопроєкт потрібний і галузь його чекає. Всі сторони мають бути залучені до процесу і подавати свої пропозиції щодо правок», – додає Аліксійчук.

Утрималися Ганна Бондар, Дмитро Микиша («Слуги народу») та Роман Лозинський («Голос»). Не голосували двоє нардепів з монобільшості Лариса Білозір та Олександр Качура.

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах територій забудови Ганна Бондар пояснює, що ця ініціатива зачіпає питання не тільки будівництва на території морських портів, а і питання адміністративно-територіального устрою країни, землевпорядкування, екології, транспорту, системи управління портами, повноважень органів місцевого самоврядування і питання містобудування. 

«Надійшло більше 10 листів від зацікавлених сторін, це висновки і пропозиції профільних комітетів, міністерств, асоціацій місцевого самоврядування і бізнес-асоціацій. Всі вони мають суттєві зауваження у своїх сферах. Єдина установа, яка не має зауважень, це Мінвідновлення (очолює Олександр Кубраков). З огляду на те, що питання, підняті в законопроекті, претендують на комплексне вирішення проблематики розвитку морських портів, ми на підкомітеті пропонували створення робочої групи, яка би вислухала всі сторони, напрацювала вектор руху і знайшла компроміси. Підкомітет випустив законопроект на комітет в першому читанні. Мені ж і досі здається, що без формування цілісного бачення, працювати над правками до другого читання (якщо законопроект буде підтриманий в залі), буде набагато складніше», – резюмує Бондар.

Народна депутатка Юлія Клименко («Голос»), яка подала з колегами альтерантивний законопроєкт (9664-1), також підтримала пропозицію створення робочої групи для того, щоб доопрацювати дві законодавчі ініціативи і виносити у зал більш якісний документ. Але цю пропозицію не підтримали і законопроєкт Клименко рекомендували відхилити. 

«На жаль, комітет підтримав основний законопроєкт, який несе чималі загрози для екології, місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою і будівництву на водних обʼєктах. Сподіваюсь, цей законопроект буде значно доопрацьований, інакше це буде чергова фейкова реформа, а саме необхідно: виключити можливість здійснення забудови на річках, озерах, водосховищах тощо, виключити можливість здійснення забудови у внутрішніх морських водах та територіальному морі, які підлягають особливій охороні, повернути погодження громад, не вносити зміни щодо зміни адміністративно-територіальний устрій», – наголошує Клименко.

З огляду на те, що законопроєкт вже пройшов комітет, то його можуть виносити в сесійну залу з урахуванням пропозицій. Громадськість та ЗМІ мають стежити за тим, які зміни запропонують законотворці, аби не допустити ситуації, яка виникла з містобудівною «реформою», яку громадськість вимагала ветувати одразу у день голосування у другому читанні рік тому.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Олена Шуляк партія Слуга народу Верховна Рада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

П’ятий президент України Петро Порошенко та теперішній очільник України Володимир Зеленський
Порошенко пішов судом проти Зеленського: оскаржує указ про перетин кордону
Вчора, 13:38
Федір Веніславський був представником Зеленського в Раді з 12 вересня 2022
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення
7 грудня, 12:41
Військовим заборонять знімати відео? Зареєстровано законопроєкт
Військовим заборонять знімати відео? Зареєстровано законопроєкт
6 грудня, 14:55
Замінювати тих, хто зараз на фронті, можна лише на досвідчених бійців
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів
3 грудня, 21:32
Юссі Крістіан Галла-аго виступив у Верховній Раді
Спікер парламенту Фінляндії виголосив промову в Раді українською мовою (відео)
26 листопада, 10:52
Наразі в Україні володіння англійською мовою є обов'язковим лише для держслужбовців категорії «А»
Англійська стане обов’язковою. Рада підтримала за основу законопроєкт
22 листопада, 12:14
Суд вигнав УПЦ МП із Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському
Суд вигнав УПЦ МП із Здвиженської церкви в Кам’янці-Подільському
20 листопада, 18:53
Парламент може зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю
Нардепи пропонують Раді значно посилити мобілізацію
20 листопада, 12:05
Голова комітету Ради заявив, що для нього питання підняття акцизу на автогаз вирішене
Нардеп Гетманцев пропонує втричі збільшити акциз на автогаз
16 листопада, 10:31

Ірина Федорів

Шуляк і море
Шуляк і море
Як Кива заходив у політику під час Революції Гідності. Що ми упустили?
Як Кива заходив у політику під час Революції Гідності. Що ми упустили?
Як захистити ліси, степи та болота: чому парламент блокує євроінтеграційні процеси і коли буде Смарагдова мережа?
Як захистити ліси, степи та болота: чому парламент блокує євроінтеграційні процеси і коли буде Смарагдова мережа?
14 років «Главкому». Команда, яка незмінно поруч в ціннісних боях
14 років «Главкому». Команда, яка незмінно поруч в ціннісних боях
Як «консерви» Дубінського затягнули справу щодо Біличанського лісу
Як «консерви» Дубінського затягнули справу щодо Біличанського лісу
Шуфричіада. Хроніка усунення представника ОПЗЖ від головування у комітеті з питань свободи слова
Шуфричіада. Хроніка усунення представника ОПЗЖ від головування у комітеті з питань свободи слова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Співмешканка Киви розповіла правоохоронцям деталі про життя екснардепа
20K
Закриття метро у Києві: обурені мешканці звинувачують Януковича, Кличка та попередників
8995
Коли настане мирна фаза війни? Оновлений прогноз
6892
Потоп у столичному метро (відео)
5792
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5497
Закриття метро в Києві: радник Кличка назвав винного

Новини

Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Сьогодні, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Вчора, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Вчора, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua