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Ігор Петренко Політолог

Дві новини про Україну, які мають протверезити Путіна

glavcom.ua
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Шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen
фото: wikipedia.org

Україна показала Кремлю: її горизонт довший за війну

Дві новини останніх тижнів варто читати разом, бо окремо вони – події, а разом – тенденція.

Перша

30 червня Україна підписала контракт зі Швецією на 16 новітніх винищувачів Gripen E. Вперше за всю історію Повітряних сил ми купуємо нові літаки – не приймаємо вживані, не отримуємо в дар те, що союзники виводять зі складу, а замовляємо машини, які ще тільки зійдуть з конвеєра Saab. Сума – 24,6 млрд шведських крон, близько 2,2 млрд євро, гроші – з кредиту ЄС Ukraine Support Loan за підтримки Британії. Постачання нових машин – 2029–2030 роки.

Друга

3 липня на Ставці за участі виробників зброї зафіксовано: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї – дрони всіх типів, наземні роботизовані комплекси, ракети, засоби РЕБ, – який може довгостроково перевищити російські спроможності.

Тепер про те, чому це одна історія. І контракт на літаки з постачанням через три-чотири роки, і заявка на індустріальну перевагу «довгостроково» – це рішення, які має сенс ухвалювати тільки якщо ти плануєш не наступний місяць, а наступне десятиліття.

Держава, яка воює четвертий рік, будує авіацію і промисловість повоєнної епохи – прямо зараз, посеред війни. Це і є зміщення горизонту: від «дожити до наступного пакета допомоги» до «якої буде наша армія у 2035-му».

Чесні застереження. Перше: травнева домовленість в Уппсалі передбачала до 20 нових машин, у контракті – 16. Друге: реальне підсилення неба в найближчі роки дадуть не нові Gripen E, а 16 уживаних C/D, які Швеція передає як допомогу з початку 2027-го – пілоти й техніки вже навчаються.

Третє

Формула Ставки – «може довгостроково перевищити». Це заява про потенціал, який ще треба профінансувати й адміністративно забезпечити, а не констатація досягнутої переваги. І четверте, найважче: жодна індустріальна перспектива не скасовує того, що російська балістика вбиває людей у Києві сьогодні. Невипадково на тій самій Ставці визначено: найближчими днями ППО – пріоритет номер один усієї дипломатичної роботи.

Але навіть з усіма застереженнями конструкція вражає. Зверніть увагу на формулу, яку Зеленський адресував партнерам: інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус Росії до миру.

Це не гасло, це зміна жанру розмови. Логіка благодійності – «допоможіть нам вистояти» – поступається логіці спільного інтересу: фінансуючи українську індустрію, партнери купують не вдячність, а скорочення тривалості війни, яка коштує їм дедалі дорожче. МЗС і Міноборони вже отримали доручення принести конкретні домовленості про додаткове фінансування виробництва.

Росія весь цей час робила ставку на те, що час працює на неї: Захід втомиться, Україна виснажиться, конвеєр перемеле. Контракт на літаки 2030 року і заявка на індустріальну перевагу – це відповідь мовою, яку в Кремлі розуміють найкраще: ми рахуємо на довшу дистанцію, ніж ви думали.

Що з цього Україні

Головний ресурс у затяжній війні – не територія і навіть не зброя, а горизонт планування. Той, хто мислить десятиліттям, диктує умови тому, хто мислить наступним наступом. Україна щойно показала – контрактом, а не заявою, – що її горизонт довший за війну.

Тепер справа за тим, щоб потенціал індустріальної переваги став фактом: а це вже питання фінансування, і саме тому дипломатія найближчих місяців – це передусім економіка.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Швеція росія авіація Україна війна

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