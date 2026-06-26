Росія атакувала автостоянку у Сумах: десятки машин опинилися під ударом

Рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню

У Сумах російський безпілотник атакував територію автостоянки. Внаслідок удару загорівся легковий автомобіль, ще близько десяти транспортних засобів зазнали пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

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У результаті атаки повністю згорів легковий автомобіль. Ще близько десяти транспортних засобів зазнали пошкоджень. Вибуховою хвилею та уламками також було пошкоджено територію, прилеглу до місця влучання.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони локалізували пожежу та не допустили поширення вогню на інші автомобілі.

фото: ДСНС

За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки ніхто не постраждав. Інформація про травмованих до екстрених служб не надходила.

фото: ДСНС

До слова, рятувальники завершили ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок російської атаки на Київ увечері 25 червня. У Дарницькому районі столиці внаслідок обстрілу загорілися складські приміщення, а за іншою адресою уламки впали на відкриту територію. За даними ДСНС, цей інцидент обійшовся без постраждалих і значних наслідків.

Також у ніч проти 26 червня російські війська завдали удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Вилківської міської громади на Одещині. Внаслідок атаки одна людина постраждала, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

Крім того, протягом минулої доби російська армія здійснила 887 ударів по 44 населених пунктах Запорізької області. За інформацією начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, одна людина загинула, ще десятеро дістали поранення. Зокрема, окупанти завдали 19 авіаударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Зірниці, Новоселівці, Юрківці, Таврійському, Преображенці, Широкому, Зеленому, Воздвижівці, Червоній Криниці, Любицькому, Омельнику, Малій Токмачці та Новосолошиному.