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Ігор Петренко Політолог

Мюнхенська безпекова конференція: рубікон для України та світу?

glavcom.ua
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фото: securityconference.org

Мюнхенська безпекова конференція 2025 року підтвердила, що питання безпеки України залишається на передовій світового порядку денного

Мюнхенська безпекова конференція 2025 року, попри полярність заяв, стала важливою платформою для обговорення майбутнього України в контексті війни з боку росії. Українське питання домінувало в порядку денному, привертаючи увагу світових лідерів та формуючи нові підходи до забезпечення безпеки в Європі. У світлі різних заяв хотілось би нагадати, що стабільність у регіоні залежить не лише від військової підтримки, а й від чіткої політичної стратегії, яка базується на діях, а не лише на гучних заявах. Тож ця безпекова конференція стала Рубіконом, коли осмислення безпеки Європи буде точно йти іншим шляхом, ніж це було раніше. І це добре для нас.

Один із ключових моментів конференції – заклик президента України Володимира Зеленського до створення обʼєднаних збройних сил Європи. Він наголосив на необхідності посилення європейської обороноздатності, особливо в умовах невизначеності щодо подальшої підтримки з боку США. За словами Зеленського, майбутнє Європи має визначатися європейцями, без зовнішнього диктату. Ця заява знайшла підтримку серед деяких європейських лідерів, але також викликала запитання щодо практичної реалізації такої ініціативи.

На цьому тлі конференція також висвітлила висхідну напруженість між Європою та США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко відповів на критику з боку віцепрезидента США Дж. Д. Венса щодо європейської демократії та його зустрічей з представниками крайніх правих сил у Німеччині. Шольц наголосив, що справжній мир в Україні можливий лише за умови забезпечення її суверенітету, а не шляхом компромісів, які можуть підірвати українську державність. У цьому контексті Європа дедалі більше усвідомлює необхідність зміцнення своєї власної стратегії безпеки та незалежності в ухваленні рішень.

Не менш важливим аспектом конференції стало обговорення мирних переговорів та безпекових гарантій для України. США запропонували угоду, за якою Україна постачала б 50% своїх рідкоземельних мінералів в обмін на військову допомогу. Однак Володимир Зеленський відхилив цю пропозицію, оскільки вона не містила необхідних безпекових гарантій. Водночас тривають підготовки до можливих переговорів між США, росією та Україною, проте є побоювання, що Європа може бути виключена з цих обговорень. Це викликало занепокоєння серед європейських лідерів, адже саме Європа безпосередньо відчуває наслідки війни в Україні – від гуманітарної кризи до загроз для енергетичної безпеки.

У світлі останніх подій важливо розуміти, що міжнародна політика – це динамічний процес, де кожен день зʼявляються нові заяви, далеко не всі з яких нам подобаються. Однак сьогодні для України важливі не лише слова, а конкретні дії. Вкрай важливо зберігати спокій, ретельно аналізувати інформацію та не впадати в розпач від однієї необережної фрази, навіть якщо вона пролунала з вуст могутніх політиків. Україна перебуває у складному, але активному політичному процесі, і на цьому етапі ключовим чинником є саме стратегічне терпіння та вміння чітко оцінювати реальні перспективи та загрози.

Окрему увагу варто приділити диверсифікації безпекової допомоги Україні. Останні події показують, що залежність від одного джерела підтримки може створювати значні ризики, особливо у випадку політичних змін або затримок у постачанні озброєнь. Україна має продовжувати розширювати коло партнерів, включаючи не лише традиційних союзників, а й розвивати співпрацю з країнами Азії, Латинської Америки та Близького Сходу. Інвестування у власне виробництво озброєнь, активізація військово-технічного співробітництва та залучення приватного сектору до оборонної індустрії – все це дозволить Україні забезпечити більш стійку систему обороноздатності.

Таким чином, Мюнхенська безпекова конференція 2025 року підтвердила, що питання безпеки України залишається на передовій світового порядку денного. Попри розбіжності у поглядах між різними країнами, одне залишається незмінним – міжнародна підтримка України має бути не лише декларативною, а й відображатися у реальних рішеннях, які зміцнюватимуть українську обороноздатність та політичну стабільність.

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Джерело
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Теги: Європа політика Володимир Зеленський Україна Олаф Шольц Мюнхенська конференція з безпеки

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