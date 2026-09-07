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Росіяни довели Запорізьку АЕС до критичного стану – «Енергоатом»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни довели Запорізьку АЕС до критичного стану – «Енергоатом»
Запорізька АЕС перебуває під російською окупацією з 2022 року
фото: Reuters

Тривалий блекаут створив ризик втрати контролю над ключовими системами безпеки

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції склалася критична ситуація з ядерною та радіаційною безпекою. Тривала робота резервних дизель-генераторів підвищила ризик відмови обладнання, необхідного для безпечного функціонування станції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Енергоатом».

За оцінкою компанії, фактичний стан найбільшої атомної електростанції Європи свідчить про системне порушення базових принципів ядерної безпеки.

Запорізька АЕС втратила зовнішнє електропостачання 20 серпня. Це стало вже 27-м повним знеструмленням станції від початку повномасштабного російського вторгнення. Після втрати зовнішнього живлення критично важливі системи ЗАЕС довелося перевести на резервні дизель-генератори.

Аварійні генератори вже понад два тижні фактично використовуються як основне джерело електроенергії для станції, хоча вони не розраховані на такий режим тривалої експлуатації.

В «Енергоатомі» попередили, що тривале використання резервних систем підвищує ризик відмови обладнання за спільною причиною. Такий сценарій належить до найбільш небезпечних загроз для ядерної безпеки.

«Постійні циклічні пуски та перемикання під навантаженням суттєво підвищують імовірність відмови пускової автоматики», – заявили в компанії.

Наразі всі енергоблоки Запорізької АЕС перебувають у стані «холодного зупину». Проте навіть за таких умов станція потребує безперервного електроживлення для роботи систем, необхідних для забезпечення ядерної безпеки.

Зокрема, електроенергія необхідна для контролю басейнів витримки відпрацьованого ядерного палива та інших критично важливих технологічних параметрів.

В «Енергоатомі» наголошують, що кожне наступне знеструмлення додатково погіршує технічний стан обладнання. Ще 13 серпня компанія повідомляла, що на той момент ЗАЕС пережила 26 блекаутів від початку повномасштабної війни, 14 із них – лише протягом перших восьми місяців 2026 року. Особливе занепокоєння викликав стан дизель-генераторних установок через їхнє прискорене зношування.

Водночас критичний стан ядерної безпеки не означає, що на станції вже зафіксовано радіаційну аварію. За останніми оприлюдненими «Енергоатомом» даними, станом на 4 вересня радіаційний фон на промисловому майданчику ЗАЕС та прилеглій території залишався в межах значень, характерних для нормальної експлуатації енергоблоків у довоєнний період.

Нагадаємо, 5 вересня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про домовленість щодо локального припинення вогню поблизу Запорізької АЕС. Воно необхідне для проведення ремонтних робіт і відновлення зовнішнього електропостачання станції.

Раніше, 18 серпня, поблизу зупинки громадського транспорту, якою користуються працівники окупованої ЗАЕС, стався вибух безпілотника. Внаслідок інциденту одна людина загинула, ще 15 дістали поранення. Після цього Гроссі вкотре закликав припинити будь-які військові дії, здатні поставити під загрозу персонал та ядерну безпеку станції.

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Теги: вибух росія окупанти електроенергія Енергоатом МАГАТЕ Запорізька АЕС поранення

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