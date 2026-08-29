Окупанти знайшли шлях до Запоріжжя через дно Каховського водосховища – NYT

Командир «Братства» Середюк: росіяни хочуть дістатися протилежного берега водосховища

Війська РФ намагаються прокласти новий маршрут до Запоріжжя через територію колишнього Каховського водосховища, яке після підриву дамби обміліло й густо заросло рослинністю. Про це з посиланням на українських військових 27 серпня повідомило видання The New York Times, пише «Главком».

Нова логістика окупантів

За словами командира батальйону «Братство» Олексія Середюка, росіяни прагнуть встановити контроль над усією територією колишнього водосховища, аби мати змогу вільно там пересуватися й дістатися протилежного берега. За його інформацією, ворог уже розгорнув сотні військових, облаштував спостережні пости та місця збору особового складу.

«Умови бою тут непрозорі, складні, дезорієнтуючі та дуже небезпечні», – так командир з позивним Дівізія охарактеризував ситуацію в районі колишнього водосховища.

Українські захисники порівнюють цю логістичну операцію росіян зі стежкою Хо Ши Міна – маршрутом, яким комуністичний В'єтнам під прикриттям джунглів перекидав зброю та припаси. Територія колишнього водосховища фактично стала ділянкою піхотного бою з прямим контактом сторін, що нагадує бої початку повномасштабного вторгнення. Командир відділення з позивним Апач розповів виданню, що за два тижні операції його підрозділ двічі стикався з російськими піхотинцями, одного з яких вдалося взяти в полон.

Чому дрони тут майже не працюють

Попри масове застосування дронів на інших ділянках фронту, у колишньому водосховищі їхнє використання суттєво обмежене через густу рослинність, яка вкрила дно після обміління. За словами Середюка, іноді українським бійцям доводиться витрачати кілька днів навіть на пошук власних побратимів у цих заростях.

Про перетворення дна водосховища на «сіру зону» ще в червні писала українська журналістка Юлія Суркова з посиланням на військових сил оборони. Тоді у ЗСУ повідомляли, що росіяни для просування використовують стару радянську кам'яну дорогу, яка раніше була під водою.

Водночас, за даними командирів батальйону, значна частина російських піхотинців намагається уникати прямих боєзіткнень, обмежуючись спостереженням і передачею розвідданих. При цьому українські військові фіксують суттєві втрати противника під час спроб повернути контроль над селом Приморське та іншими населеними пунктами південніше Запоріжжя.

Офіцер з позивним Чорний зазначив виданню, що якість російських підрозділів на цій ділянці знизилася, а більшість новоприбулих – недосвідчені новобранці. За його словами, дедалі більше російських солдатів здається в полон, оскільки серед них поширюється інформація про гуманне ставлення з боку України.

Нагадаємо, тема використання росіянами русла колишнього Каховського водосховища для наближення до Запоріжжя не нова: ще наприкінці серпня 2025 року речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомляв, що ворог рухається дном водосховища в напрямку Степногірська, аби згодом наблизитися до південних околиць обласного центру. А у вересні 2025-го Генштаб фіксував спроби окупантів просуватися в бік населеного пункту Приморське, застосовуючи тактику інфільтрації малими піхотними групами.

До слова, саму Каховську ГЕС окупанти підірвали 6 червня 2023 року, після чого водосховище поступово пересохло, а колишнє дно перетворилося на важкопрохідну зарослу територію, яку сьогодні використовує російська армія.