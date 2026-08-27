Голлівудська акторка завітала на весілля українського військового (відео)

Кетрін Винник приїхала до України напередодні Дня Незалежності

Зірка серіалу «Вікінги», канадська акторка українського походження Кетрін Винник прийшла на весілля українського військового. Це сталося випадково. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис актриси в Instagram.

Кетрін Винник випадково опинилася на весіллі захисника Дмитра. Акторка розповіла, що для неї було честю бути присутньою на святі військового. «Випадкова зустріч в Україні привела мене на весілля українського військового Дмитра та його прекрасної нареченої. Дмитро воює на одній із найгарячіших ділянок фронту», – розповіла зірка.

За її словами, на весіллі також були присутні побратими Дмитра, які пройшли полон. «Серед гостей на весіллі були його побратими, деякі з яких щойно повернулися з російського полону. Для мене було честю стати свідком такого важливого дня та розділити з ними радість їхнього кохання», – поділилася Кетрін Винник.

Зазначимо, Кетрін Винник є амбасадором United24. Вона приїхала до України напередодні Дня Незалежності, щоб взяти участь у саміті United24 Mоde. Також зірка пережила російську атаку під час однієї з ночей свого візиту. Зокрема, в ту ніч росіяни знищили книжковий ринок «Почайна». На ранок після обстрілу Кетрін Винник відвідала місце атаки та закликала підтримувати Україну.

Кетрін Винник – канадська акторка українського походження, народилася 17 грудня 1977 року в Етобіко (Онтаріо). Найбільшу популярність їй принесла роль Лаґерти в серіалі «Вікінги». Також відома за ролями у серіалах «Кістки», «Wu Assassins» та «Безмежне небо», а також фільмах «Мистецтво крадіжки», «Темна вежа», «Полярний» та інших.

Як повідомляв «Главком», голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник показалась у центрі Києва. Знаменитість прибула до України напередодні Дня Незалежності. Зірка на тлі «Батьківщини-матері» у білій вишитій сукні записала важливе звернення до українців.

Акторка щиро зізналась, що від перших днів повномасштабної війни захоплюється стійкістю та мужністю українського народу. За її словами, весь світ теж не лишається осторонь. Акторка наголосила, що Україна обов’язково переможе в цій жахливій війні, яку розв’язала країна-агресорка Росія.