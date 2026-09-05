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Кам’янське оголосило День жалоби за загиблими на гіганті «Каметсталь»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Кам’янське оголосило День жалоби за загиблими на гіганті «Каметсталь»
Комбінат повністю зупинив виробничі процеси
фото: metinvestholding.com

На підприємствах Групи «Метінвест» приспустили прапори

У ніч на 5 вересня Росія завдала балістичного удару по комбінату «Каметсталь» у Кам’янському. Внаслідок атаки загинули п’ятеро людей, ще четверо працівників зазнали поранень. Підприємство повністю зупинило виробничі процеси. Про це повідомила Група «Метінвест». 

Серед загиблих – четверо працівників «Каметсталі» та один працівник підрядної організації. Ще четверо співробітників отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають під наглядом лікарів. Від моменту оголошення повітряної тривоги до удару минуло лише кілька хвилин, тому не всі працівники встигли дістатися укриттів.

«На території «Каметсталі» не було жодних військових цілей, військової техніки чи військового виробництва. Тут працювали виключно цивільні люди», – заявив операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко.

Внаслідок удару були пошкоджені аглодоменне виробництво, енергетична та транспортна інфраструктура комбінату. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Після розбору завалів фахівці мають оцінити масштаби пошкоджень обладнання та інфраструктури. Терміни відновлення та запуску виробництва поки невідомі.

У Кам’янському 5 вересня оголосили День жалоби за загиблими внаслідок атаки. На підприємствах Групи «Метінвест» приспустили прапори.

Раніше Росія також завдала удару по заводу «Запоріжсталь» групи «Метінвест»: у компанії кажуть, що таких руйнувань підприємство не зазнавало з часів Другої світової війни.

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Теги: росія війна обстріл Україна інфраструктура

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