Верховний суд підтримав заборону TikTok у США

Цієї неділі китайський відеохостинг TikTok має закрити свій додаток для американських користувачів

Сьогодні, 17 січня, суд підтримав закон, який заборонить TikTok у Сполучених Штатах. Заборона набере чинності 19 січня, якщо китайська компанія ByteDance не вийде з інвесторів платформи. Про це йдеться в постанові Верховного суду.

«Немає сумнівів, що більш ніж для 170 млн американців TikTok пропонує особливий і широкий спосіб для вираження, є засобом взаємодії та джерелом для спільноти. Але Конгрес ухвалив, що вихід з інвестицій є необхідним для вирішення обґрунтованої стурбованості щодо національної безпеки, яка стосується методів збору даних TikTok та відносин з іноземним супротивником» – зазначено в рішенні суду.

Як відомо, адміністрація обраного президента США Дональда Трампа планує спробувати знайти спосіб запобігти забороні додатка.

Зокрема, Трамп у соціальній мережі Truth Social заявив, що рішення Верховного суду було очікуваним, і всі мають його поважати.

«Моє рішення щодо TikTok буде ухвалено в не настільки віддаленому майбутньому, але мені потрібен час, щоб оцінити ситуацію. Залишайтеся з нами», – написав він.

У коментарі CNN майбутній президент наголосив, що «все залежить від мене». На запитання, чи вживе він заходів, щоб спробувати скасувати блокування, він заявив, що скоро визначиться з цим. «Конгрес надав мені рішення, тож рішення прийматиму я», – додав республіканець.

Нагадаємо, китайський відеохостинг TikTok планує закрити свій додаток для користувачів у США вже цієї неділі, 19 січня, коли може набути чинності федеральна заборона на додаток.

Як повідомлялося, генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу долучиться до інавгураційної церемонії обраного президента США Дональда Трампа.

Як писала газета The Washington Post, обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість своїм указом запобігти забороні роботи соціальної мережі TikTok у США. Таким чином він хоче виграти час на те, щоб узгодити угоду з продажу платформи, що належить китайській компанії ByteDance, або знайти альтернативний варіант.

Раніше стало відомо, що китайська влада розглядає можливість продажу американського бізнесу TikTok бізнесменові Ілону Маску у випадку, якщо сервіс для створення та перегляду коротких відео не зможе оскаржити заборону на використання його програми в США.

До слова, користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote, адже бояться заборони TikTok у країні.