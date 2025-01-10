Кремль назвав умову зустрічі Трампа з Путіним

Раніше повідомлялося, що Трамп готується до зустрічі з Путіним

Для зустрічі російського диктатора Володимира Путіна й обраного президента США Дональда Трампа не потрібно жодних особливих умов, крім бажання обох сторін. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу.

«Президент неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів із міжнародними лідерами, зокрема з Дональдом Трампом. Жодних умов для цього не потрібно. Потрібне взаємне бажання і політична воля вести діалог», – сказав Пєсков.

За словами прессекретаря Путіна, Росія вітає бажання Трампа вести переговори і припускає, що «якісь рухи» почнуться вже після того, як політик увійде до Білого дому.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, політик вже працює над організацією зустрічі.

Інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

Як повідомлялося, Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп вирішив призначити спеціальним посланцем щодо України, прагне знайти рішення щодо війни протягом 100 днів від моменту інавгурації 20 січня.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись.