Кінець для рубля? Наскільки болючими є нові санкції проти Росії

Які наслідки можуть виникнути від припинення торгів доларами та євро в Росії?

Зросте ризик обвалення експорту та імпорту в межах 10-25% у перспективі півроку через неможливість оплачувати зовнішньоторговельні операції в доларах і євро, що може призвести до дефіциту критичного імпорту, загальмувавши інвестиційну активність. Можуть впасти експортні доходи. Сценарій Ірану в перші роки після жорстких санкцій.

Дефіцит імпорту може загострити інфляційні процеси всередині РФ через профіцит рублевої грошової маси і відсутність точок розподілу грошової маси.

Теоретично, розрахунки за зовнішньоторговельними контрактами можна проводити поза контуром Мосбіржі через різні механізми позабіржового ринку, але все залежить від специфіки контрактів. Великі контрагенти уникатимуть подібних схем.

Немає розуміння щодо функціонування ФНБ, бюджетного правила і механізмів валютних інтервенцій – чекаємо роз'яснень від Банку Росії.

Існує ризик деградації валютних транзакцій з Китаєм на побоюваннях вторинних санкцій. Ненульова ймовірність, що великі китайські банки уникатимуть будь-якої взаємодії з Мосбіржею, НКЦ і НРД, маючи досвід обмеженої участі у валютній інтеграції за відсутності санкцій. Ймовірно, будуть виділені спецпредставництва в окремих невеликих китайських банках для фінансових комунікацій з Росією.

США посилюють екстериторіальний контроль за дотриманням санкцій, де в орбіту потрапляють контрагенти з країн СНД, ОАЕ, Туреччини та Гонконгу, які ретельніше, на відміну від Китаю, дотримуються режиму санкцій.

Існує ризик встановлення диктату з боку Китаю, як єдиного контрагента, через якого Росія матиме зв'язок із зовнішнім світом, що обмежить суверенітет Росії в рамках визначення зовнішньоторговельної та зовнішньоекономічної діяльності. Подібна диспозиція накладає обмеження як на торговельні, так і на інвестиційні операції Росії в зовнішньому світі, коли практично будь-яка зовнішня транзакція може проходити з прямим схваленням китайських функціонерів.

Зростуть валютні витрати, а строки проведення операцій подовжаться – це безпосередньо впливатиме через суттєві лаги в постачаннях і розрахунках (накопичення дебіторки в російських контрагентів).

Дефіцит доларів і євро може вплинути на спроможність виконання зовнішніх зобов'язань перед кредиторами та інвесторами, які трохи менше, ніж повністю номіновані у валютах недружніх країн (зовнішній борг). Хоча зовнішній борг скоротився більш ніж на 40% з початку 2022 року (353 -> 208 млрд), цей фактор не можна списувати з рахунків. До санкцій доларів і євро не знайдеш вдень з вогнем, а зараз тим більше.

Уже є досвід блокуючих санкцій на велику країну (Іран) і нічого хорошого не простежується: бартерні угоди і прямий обмін товарами, тіньові фінансові схеми і посередники, що збільшує витрати, контрабанда, але все ж зростає використання криптовалюти. У будь-якому разі наслідки очевидні: уповільнення товарообігу, контрабанда, зростання витрат.

Зростання зовнішньої торгівлі в нацвалюті (рублях) неминуче, але зі своєю специфікою – охочих приймати рублі досить мало і в обмеженому обсязі – країни СНД, Китай, частково Індія, Іран, деякі країни Африки та Латинської Америки (щодо останніх – мізерний торговий оборот).

Є ризик появи «дворівневого» валютного ринку – офіційний курс і «чорний» курс валют.

Є ймовірність створення аналога SWIFT на базі країн БРІКС – подивимося, що з цього вийде.

З ключового:

Не варто очікувати колапсу валютного ринку РФ (готовність до цього сценарію була з 2022 року, протоколи реагування впроваджено).

Не варто очікувати колапсу рубля (нерезиденти відсічені, резиденти адаптувалися під нову реальність понад два роки).

Варто очікувати проблем і обмежень у зовнішньоторговельній діяльності, як експорт, так і імпорт в межах 10-25% від обсягу в межах півроку до моменту адаптації альтернативних схем розрахунків або пошуку нових контрагентів.

Чекаємо подробиць від Мосбіржі та Банку Росії. Поки що нічого критичного немає, але наслідки будуть...