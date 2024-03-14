Чи будуть у новому пакеті від США касетні Atacms?

«Якщо Білий Дім справді передає «товсті ракети», то можливо їх використають для повторного удару по летовищам окупантів у зоні досяжності»

«Можливо ракетники ЗСУ підуть іншим шляхом, і касетні Atacms полетять уже по ударним угрупуванням армії РФ»

Видання Politico писало за намір Білого Дому включити у перший у цьому році пакет допомоги для України «певну кількість» оперативно-тактичних ракет Atacms у варіанті Block I із касетним спорядженням (дальність до 165 км, бойова частина – 570 кг).

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Але Саліван на брифінгу говорив лише загально про «ракети до Himars», і тут можуть бути, і все-таки Atacms, й просто GMLRS (реактивні снаряди на всього 84 км).

Якщо раптом трапилось таки диво, і нам дали «товсті ракети», то ймовірно і на цей раз про факт їх передачі стане відомо уже постфактум, коли ці засоби ураження будуть використані по ворогу.

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Як це власне й було у жовтні 2023 року, коли всі дізнались про отримані Atacms-и уже після того, як вони наробили «бавовни» на летовищах тимчасово окупованих Бердянська та Луганська.

Якщо Білий Дім справді передає «товсті ракети», то можливо їх використають для повторного удару по летовищах окупантів у зоні досяжності.

А можливо ракетники ЗСУ підуть іншим шляхом, і касетні Atacms полетять уже по ударним угрупуванням армії РФ.

Але це все – поки лише припущення.