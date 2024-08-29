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Російська авіація розбомбила дитячу льодову арену на Курщині (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Російська авіація розбомбила дитячу льодову арену на Курщині (фото)
Фізкультурно-оздоровчий комплекс із критою льодовою ареною у селі Заолешенка поряд із Суджею відкрили у 2020 році
фото: Bild

Юліан Репке: «Росія не робить різниці між українською та російською територією, якщо там противник. Це не виняток, а правило»

У ході боїв у Суджанському районі Курщини, зайнятому українськими військами,  російська авіація завдала удару керованою фугасною авіабомбою по льодовій арені у Заолешенці. Про це повідомляє Юліан Репке, експерт з аналізу відкритих даних видання Bild.  

Судячи з кадрів, пише експерт,  снаряд потрапив у будівлю, спортивний центр повністю зруйнований.

Російський снаряд потрапив у будівлю, спортивний центр повністю зруйнований
Російський снаряд потрапив у будівлю, спортивний центр повністю зруйнований
фото: Bild

Фізкультурно-оздоровчий комплекс із критою льодовою ареною у селі Заолешенка поряд із Суджею відкрили у 2020 році. Його звели в рамках програми «Газпром – дітям», оскільки Суджа була важливим газотранспортним вузлом. Комплекс складався з тренажерної зали, класу хореографії та льодового поля. Там займалися учні восьми довколишніх шкіл.

«Росія не зупиняється перед знищенням власної інфраструктури, зайнятої українцями, і використовує ту саму зброю, що і в Україні, щоб вибити українських солдатів. При цьому знищується все, що там є, будь-які будівлі. <..> Росія не робить різниці між українською та російською територією, якщо там противник. Це не виняток, а правило», – коментує Рєпке.

Нагадаємо, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.  

Американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми. 

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни. 

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Теги: росія авіація Газпром Курщина війна

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