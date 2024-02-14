Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки

Корабель названо на честь радянського офіцера, який помер 14 лютого, але у 1943 році

Окупанти заявили, що екіпажу судна вдалося вижити, але розвідка стверджує, що ніхто не врятувався

Сьогодні, 14 лютого, в результаті операції української розвідки на дно пішов великий десантний корабель РФ «Цезар Куніков». Не дивлячись на численні вибухи та красномовні кадри у соцмережах, окупанти переконують, що екіпажу вдалося вціліти.

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«По ВДК в Чорному морі. Весь екіпаж живий», – повідомляють окупанти у своїх пабліках. Наразі підтвердження чи спростування їх слів немає, але, за словами місцевих жителів, над морем низько літали декілька гелікоптерів, що дуже схоже на рятувально-пошукову операцію.

Співрозмовник видання «Обозреватель» в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомив, що екіпажу ворожого судна «Цезар Куніков» врятуватися не вдалося. За його словами, спочатку корабель накренився на бік, після чого пішов на дно. «Судячи з усього, ніхто не врятувався, тому що пробоїна була велика і все сталося дуже швидко», – заявило джерело в українській розвідці.

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Варто додати, що російський корабель отримав назву на честь радянського офіцера Цезара Львовича Кунікова, який помер 14 лютого, але 81 рік тому.

Нагадаємо, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Згодом джерело в Головному управління розвідки Міноборони у коментарі «Українській правді», що у Чорному морі дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Як зазначається, це була операція розвідки, в результаті якої судно затонуло.