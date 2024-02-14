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Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки
Корабель названо на честь радянського офіцера, який помер 14 лютого, але у 1943 році
фото з відкритих джерел

Окупанти заявили, що екіпажу судна вдалося вижити, але розвідка стверджує, що ніхто не врятувався

Сьогодні, 14 лютого, в результаті операції української розвідки на дно пішов великий десантний корабель РФ «Цезар Куніков». Не дивлячись на численні вибухи та красномовні кадри у соцмережах, окупанти переконують, що екіпажу вдалося вціліти.

«По ВДК в Чорному морі. Весь екіпаж живий», – повідомляють окупанти у своїх пабліках. Наразі підтвердження чи спростування їх слів немає, але, за словами місцевих жителів, над морем низько літали декілька гелікоптерів, що дуже схоже на рятувально-пошукову операцію.

Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки фото 1

Співрозмовник видання «Обозреватель» в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомив, що екіпажу ворожого судна «Цезар Куніков» врятуватися не вдалося. За його словами, спочатку корабель накренився на бік, після чого пішов на дно. «Судячи з усього, ніхто не врятувався, тому що пробоїна була велика і все сталося дуже швидко», – заявило джерело в українській розвідці.

Варто додати, що російський корабель отримав назву на честь радянського офіцера Цезара Львовича Кунікова, який помер 14 лютого, але 81 рік тому.

Що з екіпажем «Цезара Кунікова»? Окупанти кажуть, що всі живі, але ГУР іншої думки фото 2

Нагадаємо, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Згодом джерело в Головному управління розвідки Міноборони у коментарі «Українській правді», що у Чорному морі дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Як зазначається, це була операція розвідки, в результаті якої судно затонуло.

Теги: окупанти корабель Крим ГРУ

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