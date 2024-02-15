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СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування
Зловмисник мав намір продати представникам іноземних спецслужб новітні розробки України
фото: СБУ

Затриманому за державну зраду загрожує довічне ув’язнення

Служба безпеки України затримала зрадника, який хотів передати спецслужбам РФ та Ірану новітні розробки України у сфері військового кораблебудування. У результаті багаторівневої спецоперації у Миколаєві «на гарячому» затримано інженера-конструктора стратегічного підприємства Укроборонпрому.

Посадовець приховано копіював та намагався «злити» іноземним спецслужбам технічну документацію щодо українських секретних розробок. За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом «клієнтам». Перший – росіянин, який працює на одному із машинобудівних заводів РФ та співпрацює зі спецслужбами країни-агресорки. Іншим «замовником» розвідінформації виявився громадянин Ірану, якого раніше вже було засуджено за шпигунство в Україні.

СБУ затримала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану розробки у сфері кораблебудування фото 1
фото: СБУ

Зараз іноземець перебуває у близькосхідній країні та працює на іранську розвідку під «прикриттям» посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції. Обидва іноземці діяли окремо один від одного, а зв'язок з українським інженером-зрадником підтримували через анонімні чати у месенджері.

За наявними даними, зарубіжні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів. Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту РФ.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для копіювання секретних документів та комунікації з іноземними шпигунами. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ФСБ РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на Київщині. Зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ.

Теги: росія СБУ Іран технології державна зрада

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