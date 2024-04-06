Умєров провів розмову з очільником Пентагону щодо нагальних потреб України

Сторони обговорили «розвиток подій на місцях, а також вплив повітряних атак Росії на цивільну критичну інфраструктуру»

Глава Міноборони України Рустем Умєров провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном щодо розвитку ситуації на полі бою, а також найактуальніших потреб ЗСУ. Про це передає Укрінформ із посиланням на заяву заступниці речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Сабріна Сінгх зазначила, що сторони обговорили «розвиток подій на місцях, а також вплив повітряних атак Росії на цивільну критичну інфраструктуру».

Зокрема, Умєров і Остін зосередилися на найбільш нагальних потребах України в озброєнні та «погодилися на необхідності для Конгресу ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США».

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує дев'ять кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі.

Як зазначив Умєров, чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть для держав-членів НАТО, які межують з Україною.