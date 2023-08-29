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В окупованому Луганську пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Луганську пролунали вибухи
фото: скріншот

У мережі з'явилося ймовірне відео з тимчасово окупованого Луганська, де працює вороже ППО

У ніч проти 29 серпня в тимчасово окупованому Луганську пролунали звуки, що схожі на вибухи. Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Луганську. 

У мережі з'явилося ймовірне відео з тимчасово окупованого Луганська. Повідомляється, що працює вороже ППО.

Раніше повідомлялося, що вранці 28 серпня російська терористична армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вгатила ракетами по Кривому Рогу

Також ворог атакував Дніпропетровську область крилатими ракетами. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня під час цієї тривоги у Черкаській області пролунали вибухи. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони. 

Крім того, вибухи було чути й поблизу Києва. Уночі 27 серпня російські загарбники атакували Київщину крилатими ракетами типу Х-101/555/55.  Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО. 

До слова, заступниця міністра оборони Маляр підтвердила звільнення Роботиного на Запоріжжі. Після деокупації Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

Також заступниця міністра додала, що ЗСУ просуваються далі – до Новопрокопівки та Очеретуватого, не зважаючи на шалений опір ворога.

Теги: відео ворог звільнення армія

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