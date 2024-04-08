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Німеччина планує перевірити боєготовність усіх резервістів: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Німеччина планує перевірити боєготовність усіх резервістів: причина
фото: Getty Images

Патрік Зензбург зауважив, що якщо Німеччина зазнає нападу і вступить у війну, «доведеться подумати про другу і третю хвилю оборони; в першу чергу це будуть резервісти»

Голова асоціації резервістів Німеччини Патрік Зензбург заявив, що бажає перевірити всіх резервістів країни на стан їх боєготовності.
Про це повідомляє Bild.

Зензбург зазначив, що Німеччина налічує близько 900 тис. колишніх солдатів і колишніх призовників у віці до 65 років, які мають статус резервіста.

Видання пише, що у зв’язку з російською агресивною війною проти України та пов’язаною з нею реструктуризацією Бундесверу точиться дискусія про те, як можна залучити більше жінок і чоловіків до війська. Наразі це виявилося надзвичайно складним.

«На випадок оборони нам потрібні резервісти, щоб забезпечити безпеку нашої власної країни та інфраструктури, забезпечити матеріально-технічну підтримку країн-партнерів у Німеччині та, останнє, але не менш важливе, щоб замінити бойові війська на фронті», – сказав голова асоціації резервістів Німеччини

Патрік Зензбург зауважив, що якщо Німеччина зазнає нападу і вступить у війну, «доведеться подумати про другу і третю хвилю оборони; в першу чергу це будуть резервісти».

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її.

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Теги: військові армія Німеччина

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