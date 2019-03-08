Вибори-2019: російська рулетка?

Іванна Климпуш-Цинцадзе Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Іванна Климпуш-Цинцадзе

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українське суспільство стоїть на роздоріжжі. Не пам'ятаю подібного рівня сумнівів, вагань і розгубленості.

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Последние пять лет были чрезвычайно изнурительными. Мы устали читать о погибших и раненых на войне с Россией. Устали ждать, когда макроэкономическая стабилизация превратится в благосостояние каждой семьи. Устали ждать, когда наглецы, которые позволяют себе присваивать государственные средства, будут привлечены к ответственности. Устали от сливов-скандалов и политических боев.

Но именно сейчас мы приблизились к «украинскому Рубикону», перейдя который, мы укрепим и продолжим наше движение к реформированной успешной европейской Украине, или вернемся к внешнеполитической неопределенности, популизму и имитации реформ. Думаю, осознание важности будущих выборов является одной из причин общей растерянности. Украинцы стремятся к изменениям (это подтверждают все социологические опросы), однако в водовороте избирательных баталий мы рискуем поддаться искушению «сладких обещаний» и «яркого шоу».

В современной украинской политике шутки и лозунги постепенно подменивают дискуссию. Симптоматично, что сегодня среди кандидатов у нас есть профессиональный шутник, ведь среди так называемых профессиональных политиков немало тех, кто годами превращал нашу политику на клоунаду.

Чувство юмора, безусловно, является ценным качеством украинцев. Именно чувство юмора часто помогало нам пережить самые драматические периоды нашей истории. Путинская пропагандистская машина разбилась об украинские шутки.Высмеянные диктаторы уже не казались такими страшными и непобедимыми. Острые политические шутки – это также то, что всегда отличало нас от соседей. Они удивлялись: как можно так шутить? Вот это свобода! Но сегодня мы теряем понимание, где шутка, а где реальность. Есть несколько вещей, над которыми, уверена, нужно серьезно задуматься каждому, кому не безразлична судьба страны.

Первое. На вопросы, как достичь мира, обеспечить экономическое развитие, преодолеть неравенство и бедность, построить справедливое правовое общество – нет простых решений. Те, кто думают или делают вид, что они есть, обманывают и себя, и общество. Политическая шутка указывает на проблему, но не предлагает решений. Это очень упрощенное изображение реальности. Шутки, которые базируются на непонимании ситуации, на унижении других, неуважении к стране, являются сами по себе угрозой для государства. Это тот самый информационный фейк. Только умноженный стократно на риск для нашего существования.

Второе. Лозунги не могут заменить знания и опыт. А опросы показывают, что, к сожалению, сегодня эти вещи обесцениваются в глазах украинских избирателей, как, впрочем, и у наших западных соседей. Что кроется за этим ростом популизма? Прежде всего, неверие в то, что человек с университетским дипломом понимает и готов защищать интересы простого человека. Я понимаю это неверие. Политики десятилетиями подводили украинцев. Однако, мне тяжело смириться с тем, что украинцы, которые по уровнем своей образованности всегда вызывали уважение в мире, променяют знания на лозунги. Позволите ли вы учить своих детей человеку, который максимум прочитал учебник? Почему же мы готовы проводить эксперименты над страной, да еще и страной, которая страдает от гибридной агрессии мощного врага?

Третье. Наши общественные и государственные институты еще слабы. Следует четко осознать: Украина до сих пор учится быть сильной, независимой, конкурентной. Государства с устоявшимися институтами, которые четко работают, могут, да и то – с большим стрессом для их функционирования, позволить себе выбрать несистемных кандидатов. Там существуют четкие правила и эффективные институты. Мы же только в начале этого пути. К сожалению, мы не можем быть уверены, что вредное для страны решение будет вовремя остановлено или заблокировано. А это возлагает особую ответственность на лицо, которое занимает должность Президента. Большинство из нас не ощущает, что идет война, и в этом заслуга и наших воинов, и нашей власти, которую мы так не любим, включая заслугу главы государства.

Четвертое. Экономический популизм не сделает нас сильными и успешными. Мы опять слышим обещания вернуть сбережения в Сбербанке СССР, вдвое снизить цену на газ, увеличить зарплаты до уровня Польши и т.д. Ничего нового в этом курсе нет, это дискредитированные в мире идеи государственного волюнтаризма.

Пятое. В своем стремлении «встряхнуть» систему, мы должны осознавать, что она может и не выдержать. Как метко сказал Ярослав Грицак, сегодня, в отличие от событий столетней давности, существует геополитический консенсус относительно существования Украины, но для того, чтобы наполнить содержанием внутреннюю сущность страны, этого внешнего консенсуса недостаточно. От наших действий внутри, от умениянайти внутренний консенсус зависит, утвердимся ли и будем ли жить, дыша свободно и уверенно. А вот с теми, кто несет «ценности» совка, несмотря на «новизну» и «молодость», путь только назад, во мрак стереотипов и ограниченности.

Ведь разве может идти речь о достоинстве и уважении, когда не обещают, а «зуб дают»? Когда готовы договариваться о сдаче страны с «чертом лысым», потому что не имеют ни крупицы понимания, как укреплять и сдерживать позиции государства на мировом политическом и дипломатическом фронте? Разве может идти речь об ответственности, когда нет личного понимания, как и на каких основах следует развивать страну, а есть только мыльный пузырь консультаций с экспертами, у каждого из которых своя повестка дня? Или если в очень трудное для страны время политик, которая претендует на пост главы государства, использует свои связи и узнаваемость на Западе только для поношения действующего президента? Как можно называть себя европейским лидером и одновременно кричать о западных «агентах», которые якобы проводят эксперименты над украинцами?

Значимость нынешнего момента прекрасно понимают в Кремле. Именно на нашу усталость и разочарование рассчитывает враг, чтобы мы потеряли способность сопротивляться агрессии. Украина является тем неожиданным фактором, который тормозит их продвижение дальше.

На всех международных площадках кремлевские руководители убеждают, что Украина – «недогосударство», и Россия готова применить все гибридные инструменты влияния, чтобы это стало действительностью. А ряд кандидатов, которые, возможно, не являются промосковскими, только облегчают их задачу, говоря именно то, что нужно Кремлю.

Следовательно, у нас есть выбор. В своем искушении поддаться удовольствию самообмана, что проблемы исчезнут по взмаху волшебной палочки улыбающегося кандидата, и одновременно потерять все, что так тяжело добываем – от свободы до государства. Или в этой же своей усталости осознать, что реформы – это не спринт, даже не марафон, а эстафета марафонов. И только черчиллевскими потом, слезами и кровью, с нашими потерями, жертвенностью, небезразличием, ежедневным трудом, мы можем дойти к цели – построению сильного и успешного государства, где важны права и благополучие каждого.

Следует решить: хотим позволить эксперименты с неизвестным результатом, или же последовательно, обдуманно, может, не так быстро, как мечталось, но все же менять страну? Есть те, кто злоупотребляют, кому не место в государственном аппарате, и это, безусловно, является проблемой. Но для того, чтобы в нашем доме побороть коррупцию, не следует жечь хату, потому что завтра не будет за что бороться.

Это не телешоу, где можно переписать концовку. В реальной жизни результаты выборов нам не переписать. За последствия неудачного эксперимента придется расплачиваться всем.

Джерело: Обозреватель

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