Трамп може розірвати безпекову угоду України зі США? Білий дім відповів

Салліван пояснив, чи може Трамп розірвати безпекову угоду між Україною та США

Новий уряд зможе розірвати домовленості з Києвом

Якщо американський експрезидент Дональд Трамп знову прийде до влади, угоду про безпеку з Україною може бути буде скасовано. Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, цитує Brief.

«Я не можу змінити цей непорушний факт. І я не намагатимуся ввести когось в оману і говорити, ніби те, що написано (гарантії безпеки від США, – «Главком»), викарбувано в камені», – зазначив американський посадовець.

За його словами, в історії були факти, коли домовленості одного уряду змінювалися іншим урядом.

Утім, Салліван зазначив, що, «згідно з наявними загальними свідченнями», США зазвичай дотримуються зобов'язань під час укладення угод на довгий термін «незалежно від зміни адміністрацій».

Нагадаємо, The Washington Post повідомило, що якщо Трамп переможе на президентських виборах у листопаді 2024 року, він може розірвати безпекову угоду, підписану очільником України Володимиром Зеленським та чинним лідером США Джо Байденом.

Як повідомлялося, 13 червня Зеленський та Байден підписали історичну безпекову угоду. Згідно з документом, у випадку збройного нападу або загрози такого нападу на Україну найвищі офіційні особи США та України зустрінуться протягом 24 годин для консультацій щодо відповіді та визначення того, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні, йдеться в угоді.

До слова, Трамп розкритикував обсяги американської допомоги Україні й пообіцяв «вирішити це питання» ще до свого можливого переобрання.

Раніше Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів.