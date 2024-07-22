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Кремль заговорив про можливе вторгнення в ще одну країну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кремль заговорив про можливе вторгнення в ще одну країну
фото: з відкритих джерел

Російська влада заявила, що ті, хто звертається до РФ, отримують військову допомогу

Росія готова вести свої війська до Грузії, аби допомогти партії «Грузинська мрія» утримати владу. На такий крок російська влада готова піти, якщо Тбілісі звернеться з цим проханням до Москви. Про це заявив заступник голови Ради Федерації Андрій Клімов, пишуть росЗМІ. 

Журналіст запитав у Клімова, чи готова Росія втрутися у державні справи Грузії. Відповідаючи на це питання, Клімов провів паралель із Сирією і на прикладі Башара Асада заявив, що ті, хто звертається до Росії, отримують військову допомогу.

«Будь-який державний переворот – це втручання зовнішніх сил у внутрішні справи іншої держави, що є порушенням Статуту ООН. Я вам скажу ще дещо, наприклад, була спроба повалити державу в Сирії.

Коли законний уряд Асада звернувся до нас за військовою допомогою, ми надали їм цю допомогу, і, як ви знаєте, ситуація в Сирії стабілізувалася», – цитують його журналісти.

Як повідомлялося, парламент Грузії ухвалив закон про «іноагентів», який офіційно називається «Про прозорість іноземного впливу». Через чотири дні президентка Саломе Зурабішвілі наклала вето на документ, наголосивши, що він «повністю повторює дух російського закону», а його зміст є неконституційним. Парламент 28 травня подолав президентське вето, остаточно затвердивши закон.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили візові обмеження щодо кількох десятків людей, причетних до підриву демократії у Грузії – ухвалення закону про «іноагентів» та розгону мирних протестів. 

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Теги: росія Грузія

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