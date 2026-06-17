Мерц після розмови з Трампом висловив оптимізм щодо миру в Україні

Мерц: усі партнери по G7 єдині – треба посилювати тиск на Москву, щоб змусити її сісти за стіл переговорів

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що відчуває «певний рівень оптимізму» щодо можливості спільних дій Європи та США для завершення війни в Україні – після розмов із Дональдом Трампом та іншими лідерами G7 на саміті у французькому Евіані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Що сказав Мерц про Трампа і Україну

Канцлер описав американського президента як «уважного і співпрацюючого» співрозмовника. За словами Мерца, всі партнери по G7 одностайні: необхідно посилювати тиск на Москву, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. «Ми готові до мирних переговорів», – додав він.

Водночас Мерц окреслив умови, з яких мають розпочинатися будь-які перемовини. Зокрема, Росія повинна відмовитися від вимоги, щоб Україна поступилася вільною частиною Донбасу. Без цього переговори не мають сенсу.

Тиск на Москву і єдність Заходу

Те, що G7 виступає єдиним фронтом щодо України, Мерц вважає ключовим сигналом для Кремля. Раніше саме розбіжності між союзниками – зокрема, скептицизм Трампа щодо перспектив Києва після зустрічі з Путіним на Алясці в серпні 2025 року – давали Москві підстави зволікати з будь-якими поступками. Тепер і Вашингтон, і європейські столиці сходяться на тому, що Росія не досягне перемоги на полі бою.

Про зміну позиції Трампа раніше писав і Bloomberg: за даними агентства, американський президент переглянув свою оцінку війни – і тепер вважає, що Росія не переможе.

Ормузька протока і Франція

Під час саміту Мерц також повідомив про ситуацію з безпекою судноплавства в Ормузькій протоці. Німеччина вже направила до регіону перші тральщики, однак остаточного рішення про участь у місії немає – спершу потрібно врегулювати правову базу й отримати мандат, бажано від ООН, а також схвалення Бундестагу. «Ми готові, але рішення ще не ухвалено», – підкреслив канцлер.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про готовність Парижа підключити до операції винищувачі, фрегати та авіаносну групу – але лише за підтримки США, Ірану та Оману.

Нагадаємо, напередодні саміту «Главком» повідомляв, що європейські лідери мали намір переконати Трампа у силі позицій України. До слова, «Главком» також писав, що союзники США не поділяють оптимізму Трампа щодо ситуації в Ормузькій протоці.