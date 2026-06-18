Кремль прокоментував атаку на Московський НПЗ

Юрій Ушаков зробив заяву про удар ЗСУ

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що українські атаки на Москву не сприяють особистій зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.

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Зокрема, Зеленський зазначив, що Україна не залишить без відповіді російські удари по своїх мирних містах і продовжить методично переносити бойові дії на територію країни-агресорки. Масштабні атаки по об'єктах у РФ є єдиним дієвим способом змусити Кремль припинити війну.

Напередодні у мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонації одного з резервуарів із паливом.

Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан. «Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!», – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.

Як повідомлялося, наймасштабніший удар безпілотників по Москві та Підмосков'ю не лише паралізував інфраструктуру, а й підірвав внутрішню стабільність Росії. Мешканці навколишніх районів Москви пишуть, що на місто падає токсичний дощ.