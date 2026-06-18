Кремль прокоментував атаку на Московський НПЗ
Юрій Ушаков зробив заяву про удар ЗСУ
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що українські атаки на Москву не сприяють особистій зустрічі Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ.
Зокрема, Зеленський зазначив, що Україна не залишить без відповіді російські удари по своїх мирних містах і продовжить методично переносити бойові дії на територію країни-агресорки. Масштабні атаки по об'єктах у РФ є єдиним дієвим способом змусити Кремль припинити війну.
Напередодні у мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонації одного з резервуарів із паливом.
Також соціальних мережах набирає популярності відео, зняте очевидцем подій у Москві. Чоловік, зафіксувавши заграву від пожеж та гучні вибухи, не підбирав слів через шоковий стан. «Вся Москва горит нах*ен. Я сваливаю, бл*дь!», – емоційно прокоментував він ситуацію на камеру, збираючись екстрено евакуюватися.
Як повідомлялося, наймасштабніший удар безпілотників по Москві та Підмосков'ю не лише паралізував інфраструктуру, а й підірвав внутрішню стабільність Росії. Мешканці навколишніх районів Москви пишуть, що на місто падає токсичний дощ.
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