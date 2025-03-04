Вашингтон не спалює мостів, але висуває умови

Як вплине на Україну відсутність військової допомоги США

Ставлення Білого дому до Києва після скандальної зустрічі президентів України і США Зеленського і Трампа 28 лютого продовжує бути напруженим, з тенденцією до погіршення.

Окрім публічних вимог «вибачитися» та наполягання на визнанні миротворчих зусиль Трампа, не виключається й залучення більш серйозних важелів впливу на Київ.

За даними ЗМІ, у Білому домі очікується нарада щодо можливості призупинення військової допомоги Україні, у т.ч. вже проплаченої.

Разом із тим, активна підтримка Зеленського лідерами Європи і НАТО дала свої результати. Представники адміністрації США не спалюють мостів з Україною і не виключають тиску на Москву з метою досягнення стабільного миру.

Втім, озвучений Радником з нацбезпеки Волцом компроміс (територіальні поступки України в обмін на згоду РФ на європейських миротворців) виглядає поки що не рівноцінним. Водночас тимчасова окупація деяких частин України, без її легітимізації і, очевидно, з планом подальшого звільнення українською стороною не відкидається.

Безпековий саміт у Лондоні 2 березня засвідчив, що Європа готова до політичного і практичного лідерства у питанні завершення війни.

Зараз разом з Україною розробляється спільна переговорна позиція щодо мирного врегулювання та етапного плану просування до миру. Вона буде представлена у Вашингтоні з метою заручитися його підтримкою. Відновлення співпраці з Білим домом зараз є пріоритетом.

Без США, враховуючи чисельні взаємозалежності у рамках НАТО, здійснити ефективну військову операцію стримування буде складно.

Без Вашингтону неможливо буде й забезпечити ефективний політичний і санкційний тиск на Путіна. А одними «картами» у вигляді політичних, геополітичних та економічних «пряників» досягти його конструктивності не вдасться.

Без військової допомоги з боку США проблематичним стане й продовження стримування ворога на лінії зіткнення. Європейці частково можуть замінити Вашингтон, однак не на 100 % і не негайно, а у перспективі.