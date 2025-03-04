Головна Думки вголос Київський безпековий форум
search button user button menu button
Київський безпековий форум Міжнародна платформа України для обговорення війни і миру

Вашингтон не спалює мостів, але висуває умови

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Як вплине на Україну відсутність військової допомоги США

Ставлення Білого дому до Києва після скандальної зустрічі президентів України і США Зеленського і Трампа 28 лютого продовжує бути напруженим, з тенденцією до погіршення.

Окрім публічних вимог «вибачитися» та наполягання на визнанні миротворчих зусиль Трампа, не виключається й залучення більш серйозних важелів впливу на Київ.

За даними ЗМІ, у Білому домі очікується нарада щодо можливості призупинення військової допомоги Україні, у т.ч. вже проплаченої.

Разом із тим, активна підтримка Зеленського лідерами Європи і НАТО дала свої результати. Представники адміністрації США не спалюють мостів з Україною і не виключають тиску на Москву з метою досягнення стабільного миру.

Втім, озвучений Радником з нацбезпеки Волцом компроміс (територіальні поступки України в обмін на згоду РФ на європейських миротворців) виглядає поки що не рівноцінним. Водночас тимчасова окупація деяких частин України, без її легітимізації і, очевидно, з планом подальшого звільнення українською стороною не відкидається.

Безпековий саміт у Лондоні 2 березня засвідчив, що Європа готова до політичного і практичного лідерства у питанні завершення війни.

Зараз разом з Україною розробляється спільна переговорна позиція щодо мирного врегулювання та етапного плану просування до миру. Вона буде представлена у Вашингтоні з метою заручитися його підтримкою. Відновлення співпраці з Білим домом зараз є пріоритетом.

Без США, враховуючи чисельні взаємозалежності у рамках НАТО, здійснити ефективну військову операцію стримування буде складно.

Без Вашингтону неможливо буде й забезпечити ефективний політичний і санкційний тиск на Путіна. А одними «картами» у вигляді політичних, геополітичних та економічних «пряників» досягти його конструктивності не вдасться.

Без військової допомоги з боку США проблематичним стане й продовження стримування ворога на лінії зіткнення. Європейці частково можуть замінити Вашингтон, однак не на 100 % і не негайно, а у перспективі.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: саміт Європа Вашингтон окупація звільнення обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адміністрація Трампа примушує Україну капітулювати
Адміністрація Трампа примушує Україну капітулювати
Вчора, 10:00
Сотні людей з українськими прапорами вийшли на мітинг в підтримку України у Лондоні
Біля Ланкастер-хаус, де триває саміт лідерів ЄС, проходить акція на підтримку України
2 березня, 17:11
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
Зеленський зустрівся з українською громадою у Вашингтоні
1 березня, 11:33
Ілона Маска бойкотують провідні держустанови США
Маск проти Пентагону, ФБР та Держдепу: чому держпрацівники оголосили бойкот
24 лютого, 11:59
Лідери європейських країн зібралися у Парижі на запрошення президента Франції
Лідери Європи закликали Україну не погоджуватись на припинення вогню без мирної угоди
18 лютого, 03:49
Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025
Виступ президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки (повний текст)
15 лютого, 15:15
Адміністрація Трампа вирішила тимчасово призупинити розробку плану, щоб провести консультації з європейськими партнерами
Європа розкритикувала мирний план Трампа щодо України – The Times
14 лютого, 01:18
Вихованка Скакун поїхала в окупований Бердянськ і вивезла маму на підконтрольну Україні територію, але...
Мати української важкоатлетки після лікування в Запоріжжі повернулася в окупацію
10 лютого, 19:54
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст
«Нехай нам повернуть ядерну зброю». Інтерв'ю Зеленського британському журналісту Пірсу Моргану. Повний текст Piers Morgan
5 лютого, 09:15

Київський безпековий форум

Вашингтон не спалює мостів, але висуває умови
Вашингтон не спалює мостів, але висуває умови
Новий курс Європи без США. Чи це реально?
Новий курс Європи без США. Чи це реально?
Існує один варіант для США стати переможцем
Існує один варіант для США стати переможцем
США та Росія розпочали переговори у Саудівській Аравії: чого чекати Україні та ЄС?
США та Росія розпочали переговори у Саудівській Аравії: чого чекати Україні та ЄС?
Що чекає на Україну у наступні шість місяців?
Що чекає на Україну у наступні шість місяців?
Білий дім хоче швидкого перемирʼя, але що далі?
Білий дім хоче швидкого перемирʼя, але що далі?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
23K
Прокуратура викрила цікаву схему із зарплатою у Державній судовій адміністрації
9813
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
9344
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
6446
Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua