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Лідери Європи закликали Україну не погоджуватись на припинення вогню без мирної угоди

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Лідери Європи закликали Україну не погоджуватись на припинення вогню без мирної угоди
Лідери європейських країн зібралися у Парижі на запрошення президента Франції
фото: x.com/vonderleyen

«Україні буде надано гарантії безпеки, але лідери виступають проти того, щоб Україна погоджувалась на припинення вогню без мирної угоди»

17 лютого лідери кількох країн ЄС і Великої Британії, керівники НАТО та ЄС зібралися на екстреному саміті в Парижі, ініційованому президентом Франції Еммануелем Макроном. 

На саміті вони обговорювали, як запобігти ситуації, коли мирні переговори щодо України можуть обернутися фактичним винагородженням Росії за її агресію. Європейські лідери висловили своє застереження до можливої щодо небезпеки припинення бойових дій без укладання мирної угоди. Про це повідомляє Reuters.

«Ми вважаємо небезпечним укладати перемир'я без мирної угоди одночасно», – додав європейський чиновник, пише видання.

Зазначається, що Україні буде надано гарантії безпеки, але лідери виступають проти того, щоб Україна погоджувалась на припинення вогню без мирної угоди.

«Європа повністю несе свою частку військової допомоги Україні. У той же час нам потрібне посилення оборони в Європі», – написала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

Також у її повідомленні зазначено, що Україна заслуговує на мир через силу, мир, який поважає її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, з сильними гарантіями безпеки.

Варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон під час Мюнхенської безпекової конференції запропонував провести надзвичайну зустріч лідерів Європи в Парижі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Франції Емманюелем Макроном ситуацію в Європі та гарантії безпеки для України. Про це глава української держави повідомив у своєму Телеграм-каналі.

«Щойно говорив із Президентом Франції Макроном. Тривала розмова. Емманюель зустрічався з іншими європейськими лідерами. Говорили про глобальну ситуацію, ситуацію у Європі та, зокрема, гарантії безпеки для України. У нас спільне бачення: повинні бути надійні, сильні гарантії безпеки», – написав президент.

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Теги: переговори війна Еммануель Макрон Україна Європа

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Політика

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