Росія активно укріплює Крим через можливий десант України – Військово-морські сили

Класичні десантні операції ще не втратили своєї актуальності

Тимчасово окупований Крим Росія готує до можливого українського десанту

Російська армія активно готує тимчасово окупований Крим до можливої висадки українського морського десанту. Ворог будує фортифікації та мінує пляжі, оскільки розглядає цей сценарій як цілком реальний. Про це в інтерв’ю виданню The Kyiv Independent заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук, інформує «Главком».

За словами Дмитра Плетенчука, попри розвиток сучасних засобів протиповітряної та протикорабельної оборони, класичні десантні операції не втратили своєї актуальності.

«Існує аксіома: територія не вважається звільненою, доки на неї не ступить піхотинець. У випадку з ВМС це морський піхотинець. І ми проводимо регулярні навчання з проведення десантних операцій», – наголосив Плетенчук.

Чому росіяни панікують та укріплюють узбережжя

Окупанти чітко усвідомлюють уразливість своїх позицій, тому перетворюють кримські пляжі на суцільну лінію оборони.

Масштабне мінування: Берегові лінії, придатні для підходу плавзасобів, повністю вкриті мінними полями.

Берегові лінії, придатні для підходу плавзасобів, повністю вкриті мінними полями. Довготривалі вогневі точки: Ворог зводить бетонні бункери, облаштовує закриті кулеметні позиції та інженерні загородження.

Ворог зводить бетонні бункери, облаштовує закриті кулеметні позиції та інженерні загородження. Повітряний контроль: Росія утримує авіаційне угруповання для оперативної підтримки оборони з повітря.

Складність деокупації

У Військово-морських силах чесно попереджають: потенційна операція з висадки у Криму буде надзвичайно важкою та ризикованою. Вона нагадуватиме найвідоміші та найкривавіші битви світової історії.

«Багатьом це нагадує день висадки на пляжі «Омаха» в Нормандії 6 червня 1944 року, адже це надзвичайно важкі операції. Природно, що доводиться мати справу з укріпленими береговими лініями... Висадити туди війська надзвичайно важко. Це очевидно. Але у нас є власні морські піхотинці», – резюмував речник.

Плетенчук також додав, що особисто зголосився брати участь у десантній операції, коли для цього настане час. Українські сили продовжують підготовку, методично знищуючи логістику та протиповітряну оборону ворога на півострові, щоб зробити майбутній прорив максимально ефективним.

«Главком» писав, що російські загарбники поступово евакуюють родини своїх військовослужбовців з території тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Головними причинами стали критичні проблеми з логістикою та катастрофічний дефіцит палива.

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що наразі українські дрони ізолюють Крим. Федоров підкреслив, що це може призвести до несподіваних наслідків для росіян. Більш детальної інформації він не розкрив.