Ракетний удар по Білгородщині: з'явилися перші подробиці

Російські джерела повідомили про атаку на підприємство в Олексіївці, яке вже потрапляло під удари раніше

У Білгородській області РФ повідомили про ракетний удар по промисловому об'єкту в місті Олексіївка. За попередніми даними, ціллю атаки став місцевий крейдовий завод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали

За даними російських джерел, під ударом опинився Олексіївський крейдовий завод – одне з найбільших промислових підприємств району, що спеціалізується на видобутку та переробці крейди для будівельної, хімічної та інших галузей промисловості.

Підприємство розташоване в місті Олексіївка на сході Білгородської області. На початку червня російські ресурси вже повідомляли про атаку безпілотників на його територію.

Раніше повідомлялося про атаки на об'єкти в Керчі, Джанкої, Феодосії, Севастополі та інших районах півострова. Також неодноразово зазнавав ударів Порт Кавказ, який є одним із ключових логістичних вузлів між Краснодарським краєм РФ та окупованим Кримом.

За даними моніторингових ресурсів, остання атака могла зачепити комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal у Керчі, а також енергетичну інфраструктуру в Советському районі півострова.

До слова, 22 червня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства російського військово-промислового комплексу у Воронезі, яке виробляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони РФ.

За даними українських військових, удар високоточними крилатими ракетами повітряного базування завдали підрозділи Повітряних сил ЗСУ. Підприємство вважається одним із ключових елементів російського ВПК, оскільки забезпечує виробництво електроніки для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» та інших видів високоточної зброї.