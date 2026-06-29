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Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Путін несподівано почав казати правду

glavcom.ua
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Що насправді стоїть за словами Путіна
фото: Getty Images

Або сильна держава, або ніякої Росії: що означає нова риторика Путіна

Друзі, нарешті отримав доступ до інтернету та ноутбука, щоб почитати, що такого цікавого сказав Путін під час виступу на з’їзді «Єдиної Росії».

Думаю, ну хоча б щось нове почую. Почув. І навіть трохи остовпів.

Насправді Путін говорив дуже багато правди. Давно від нього стільки не чув. Просто ця правда звучала в якійсь дивній формі.

Про реальність лисий щур говорить, як про ймовірну загрозу, про все, що вже стало фактом, – як про гіпотетичні підступні плани Заходу.

Але ось без цього маскування – реально говорив правду. Як у старому анекдоті вийшло:

– Мені вчора біля метро хотіли дати по морді.

– Звідки ти знаєш?

– Не хотіли б – не дали!

Отже, що видав цього разу Путін і чому я вважаю, що старий генерує багато правди. Давайте подивимося на цитати й спробуємо їх оцінити.

«Захід випробовує Росію «на зуб» і хоче «позбутися» її, але йому це не вдасться. Країна впевнено протистоїть усім спробам стримати наш розвиток. Сил і засобів, політичної волі у нас достатньо, вистачає. У цьому ні в кого не повинно бути сумнівів».

Чиста правда. Захід дійсно випробовує Росію на зуб. До 2022 року панічно боявся. Потім спостерігав, як Україна б’є Росію. Чим далі, тим сильніше. Тепер ось зважився – обережно випробовує Росію на зуб. Тільки це український зуб.

Ось тільки Росія не протистоїть впевнено. Розвалилася. За бензином черги, ППО пропускає удар за ударом, Крим взагалі став дошкою ганьби. Який розвиток? Ми бачимо деградацію в чистому вигляді. Скоро будуть бійки за бензин, а потім битви за їжу з кам’яними сокирами. Ні сил, ні засобів недостатньо. І в цьому дійсно ніхто не сумнівається.

Путін визнав, що Росія переживає «складний етап», однак додав, що це «багато чого нас навчило» і дозволило усвідомити саму суть поняття громадянина РФ.

Чого навчило? Не лізти в Україну? Знову правда, тут не посперечаєшся. Тільки навчання в цій українській школі платне. А «важкий етап» – це не плата, а невеликий аванс. І про суть поняття «громадянин РФ» теж правда. Це дозволило багатьом усвідомити.

Декому дуже соромно бути громадянином Росії, декому дуже страшно. У цьому й полягає суть. Обидві категорії мають рацію. Сором і страх – головні скріпки нової Росії.

«Бункерний щур» клянеться, що влада бачить проблеми, зокрема атаки на інфраструктуру, і реагує на них. Те, що бачать, – чиста правда. Інакше він не став би про це говорити.

Реагують? Як? Заспокійливими заявами? Він пообіцяв забезпечити безпеку країни, громадян і недоторканність російських кордонів на довгу історичну перспективу. Тобто – вже не йдеться про приєднання земель та окупацію України. Зберегти б свої кордони. Ну, подивимося, що з цього вийде.

Ну і вишенька на торті. Бункерний заявив, що «Росія може бути лише сильною, самостійною державою, або Росії не буде взагалі».

Добре. Другий варіант – ми згодні. Нехай це теж стане правдою. Це не прохання до Путіна, а обіцянка ЗСУ та тих українців, для яких ця війна – не щось далеке, а особисте. Росії не буде. Ну, супер.

Коли у 2022 році ми йшли добровольцями воювати, я навіть не мріяв про такий сценарій. Шлях був довгим і складним. Але воно того варте. Будемо дотискати.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна путін Україна

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Кирило Сазонов

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