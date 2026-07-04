ЗСУ спростували заяву Путіна про захоплення Костянтинівки

У ЗСУ наголосили, що місто перебуває під контролем Сил оборони, а російські штурми не мають успіху

Костянтинівка залишається одним із ключових логістичних і оборонних вузлів українських військ на Донеччині

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Сил оборони України. Інформація про нібито захоплення міста російськими військами, яку напередодні озвучив російський диктатор Володимир Путін, не відповідає дійсності. Про це у коментарі Lb.ua повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов, пише «Главком».

За його словами, згідно з даними автоматизованої системи управління «Дзвін» та системи ситуаційної обізнаності DELTA, українські військові продовжують утримувати місто.

«Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) «Схід» продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», – заявив Ковальов.

Речник Генштабу зазначив, що російські війська не припиняють спроб прорвати українську оборону. Зокрема, окупанти намагаються інфільтрувати вглиб бойових порядків Сил оборони невеликими піхотними групами чисельністю від однієї до трьох осіб.

«У місті тривають контрдиверсійні дії Сил оборони. Окупанти виявляються та знищуються», – наголосив він.

За словами Ковальова, лише протягом 3 липня російські війська здійснили 11 штурмових атак на цьому напрямку, однак жодна з них не була успішною.

«Протягом 3 липня на зазначеному напрямку противником було проведено 11 штурмових дій, при цьому успіху не досягнуто. Натомість ворог уже не вперше вдається до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків», – підкреслив речник Генштабу.

Напередодні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

Втім, ці заяви не підтверджують ані українські військові, ані незалежні аналітичні проєкти. За даними DeepState, лінія фронту проходить за кілька кілометрів від Костянтинівки, а бої тривають на підступах до міста. Російські війська ведуть наступальні дії в районах Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, однак контролю над Костянтинівкою не мають.