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«Що там відбувається – божевілля»: Трамп закликав Росію укласти угоду (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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«Що там відбувається – божевілля»: Трамп закликав Росію укласти угоду (відео)
Дональд Трамп на саміті у Франції
фото: Getty Images

Американський президент зробив заяву про завершення війни в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що Російська Федерація повинна «укласти угоду» та зупинити бойові дії, оскільки війна приносить колосальні людські жертви обом країнам. Відповідну заяву американський лідер зробив журналістам на полях саміту країн «Групи семи», який цими днями проходить у французькому місті Евіан-ле-Бен, інформує «Главком».

«Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 000 солдатів між собою. Те, що там відбувається, просто божевілля», – наголосив Трамп.

Очільник США підтвердив, що на тлі успішного підписання меморандуму з Іраном, питання миру в Україні стає ключовим пріоритетом його зовнішньої політики. Крім того, Трамп анонсував, що після дипломатичного врегулювання конфлікту з Іраном має намір повністю зосередити зусилля Вашингтона на завершенні російсько-української війни.

Трамп розповів про свої нещодавні телефонні розмови з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, охарактеризувавши їх як «дуже добрі». За його словами, в обох лідерів він побачив певну відкритість до початку переговорного процесу.

Нагадаємо, раніше європейські союзники по G7 заявляли, що залучення Дональда Трампа до переговорів буде однією з головних тем триденного саміту у Франції, з метою випрацювати єдиний підхід до відновлення стабільності на європейському континенті.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський повідомив про початок змістовних зустрічей на саміті G7 у Франції та окреслив ключові пріоритети української делегації.

Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув до зали перемовин першого засідання саміту G7, присвяченому війні в Україні, разом із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Теги: США Дональд Трамп Україна росія

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