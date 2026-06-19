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Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, візит президента Гондурасу. Головне за 19 червня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, візит президента Гондурасу. Головне за 19 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 19 червня 2026 року

Сьогодні президент Гондурасу вперше приїхав до України. Навроцький позбавив Зеленського найвищої нагороди Польщі. Президент поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною.

«Главком» склав добірку головних подій 19 червня.

Перший візит президента Гондурасу до України

Президент Гондурасу вперше приїхав до України 19 червня
Президент Гондурасу вперше приїхав до України 19 червня
фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Гондурасу Насрі Асфура, який вперше відвідав Україну з моменту відновлення її незалежності. 

«Сьогодні перший візит президента Гондурасу до України з початку відновлення нашої незалежності. Дуже важливо, щоб партнери України були тут і на власні очі бачили, через що проходять українці та українки. І тому ми вдячні за цей візит саме зараз», – йдеться у повідомленні Зеленського.

Навроцький позбавив Зеленського найвищої нагороди Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький зробив заяву про Зеленського
Президент Польщі Кароль Навроцький зробив заяву про Зеленського
фото: скриншот з відео

Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Республіки Польща. «Ми, поляки, пам'ятаємо про своїх. Ми не залишаємо їх і завжди про них нагадуємо. Повага до предків і чесність щодо історії є обов'язком усіх нас. Народ, який втрачає пам'ять, втрачає частину своєї душі», – заявив він.

Зеленський поставив Лукашенку ультиматум

Президент звернувся до Лукашенка
Президент звернувся до Лукашенка
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський оцінив слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про небажання бути втягненим у війну. 

«Не треба зайві слова. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку», – сказав глава України.

У квартирі керівника підрозділу НАБУ знайдено прослушку

Під час огляду помешкання були знайдені пристрої для можливого негласного стеження
Під час огляду помешкання були знайдені пристрої для можливого негласного стеження
фото: скриншот з відео

У квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації. Правоохоронці же розпочали досудове розслідування та встановлюють причетних до встановлення обладнання.

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Теги: НАБУ війна Володимир Зеленський Гондурас Кароль Навроцький

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