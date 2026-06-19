Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла, візит президента Гондурасу. Головне за 19 червня 2026
Дайджест новин 19 червня 2026 року
Сьогодні президент Гондурасу вперше приїхав до України. Навроцький позбавив Зеленського найвищої нагороди Польщі. Президент поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною.
«Главком» склав добірку головних подій 19 червня.
Перший візит президента Гондурасу до України
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Гондурасу Насрі Асфура, який вперше відвідав Україну з моменту відновлення її незалежності.
«Сьогодні перший візит президента Гондурасу до України з початку відновлення нашої незалежності. Дуже важливо, щоб партнери України були тут і на власні очі бачили, через що проходять українці та українки. І тому ми вдячні за цей візит саме зараз», – йдеться у повідомленні Зеленського.
Навроцький позбавив Зеленського найвищої нагороди Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький оголосив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди Республіки Польща. «Ми, поляки, пам'ятаємо про своїх. Ми не залишаємо їх і завжди про них нагадуємо. Повага до предків і чесність щодо історії є обов'язком усіх нас. Народ, який втрачає пам'ять, втрачає частину своєї душі», – заявив він.
Зеленський поставив Лукашенку ультиматум
Президент України Володимир Зеленський оцінив слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про небажання бути втягненим у війну.
«Не треба зайві слова. У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори – російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова, що він не хоче бути у війні? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку», – сказав глава України.
У квартирі керівника підрозділу НАБУ знайдено прослушку
У квартирі керівника одного з підрозділів детективів НАБУ виявили технічні засоби, які могли використовуватися для прихованого збору інформації. Правоохоронці же розпочали досудове розслідування та встановлюють причетних до встановлення обладнання.
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