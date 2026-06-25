«Що це за космічний шатл?» Українці обурилися будівництвом собору у Рівному під час війни (фото)

Українці висловилися про незвичайний дизайн храму, який нагадав їм «мечеть» та «крематорій»

Будівництво собору Святого Георгія Переможця у Рівному викликало хвилю обурення та дискусій серед українців у мережі. Користувачі відреагували на новий проєкт у місті та висловили свої думки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис «Суспільного» в Instagram.

Українці пропонують створювати петиції, аби скасувати зведення храму

фото: сайт собору Св. Георгія Переможця

Будівництво собору Святого Георгія Переможця планують розпочати вже на початку осені 2026 року. Однак українці пропонують створювати петиції, аби скасувати зведення храму. Палка дискусія розгорілася під дописом із новиною про появу храму у Рівному.

Українці не оцінили рішення зводити собор під час війни, а наголосили на інших потребах. За словами коментаторів, наразі в Україні варто будувати лікарні, будинки для переселенців або ж реабілітаційні центри та укриття:

«Не зрозуміло мені, навіщо цей храм у країні з війною. Недостатньо пустих уже існуючих?».

фото: скриншот Threads

«Вже є петиція на скасування будови цього».

фото: скриншот Threads

«У нас уже війна закінчилась? Краще б для переселенців щось побудували, люди залишилися без нічого».

фото: скриншот Threads

«Квартири переселенцям будуйте».

«Школу збудуйте».

фото: скриншот Threads

«Краще реабілітаційний центр для військових побудуйте».

Також користувачі наголошували на недоречності залучення коштів на будівництво храму під час війни. На думку коментаторів, ці кошти краще спрямувати на допомогу військовим:

«Може, добудуєте сотні недобудованих, а краще перестанете взагалі викидати на це кошти».

«А можна лікарню чи школу з бомбосховищем замість цієї пурги? От серйозно, прям на часі саме це зараз».

фото: скриншот Threads

«Що, грошей немає куди діти? У нас війна, може, військовим допоможіть. Жаль, що церква не оподатковується».

«Впевнений, що рівненцям цей проєкт не сподобається».

фото: скриншот Threads

«Оптимістичний погляд у майбутнє, де війна вже завершена. Сподіваюся, що так і станеться».

Реакція українців на дизайн нового храму у Рівному

Проєкт собору Святого Георгія Переможця фото: сайт собору Св. Георгія Переможця

У мережі з’явилися фото майбутньої будівлі, які привернули увагу українців. На зображеннях дизайну собору можна побачити високу білу будівлю з п’ятьма куполами. Особливістю храму є перфорація з усіх сторін. Як розповідають архітектори, його концепція поєднує українську сакральну традицію та сучасні технології проєктування.

фото: сайт собору Св. Георгія Переможця

На думку деяких українців, такий дизайн є цікавим та незвичним. Проте декому він нагадує мечеть, а не церкву. Хтось навіть називає його «космічним шатлом»:

«Схоже на мусульманську мечеть, а не на церкву».

фото: скриншот Threads

«Краса. Який чудовий проєкт».

фото: скриншот Threads

«Воно мені на крематорій схоже».

фото: скриншот Threads

«Дизайн просто. Щось нове і незвичне, але дуже цікаво виглядає».

фото: скриншот Threads

«Мати Василева, що це за космічний шатл».

фото: скриншот Threads

«Церква з Temu».

Також користувачі бачать у цьому проєкті користь для української архітектури. Інші ж сподіваються, що попри обурення та хейт з боку українців проєкт не закриється:

«Нарешті хоч перші спроби сучасної архітектури. Давайте ще і так навчимося потрохи».

фото: скриншот Threads

«Здивували негативні коментарі про будування церкви. Я зраділа, побачивши цю новину. І проєкт мені дуже подобається: дуже світла, сучасна, лаконічна, нічого зайвого. Сподіваюся, проєкт не закриють через хейт».

фото: скриншот Threads

Що відомо про проєкт собору Святого Георгія Переможця

фото: сайт собору Св. Георгія Переможця

Будівництво собору Святого Георгія Переможця у Рівному планують розпочати влітку або на початку осені 2026 року після завершення проєктування та отримання необхідних дозволів. Архітектурну концепцію розробило бюро Aranchii Architects, яке перемогло у всеукраїнському конкурсі 2023 року.

За словами авторів проєкту, майбутній храм поєднає українські сакральні традиції та сучасні технології проєктування. В основу концепції покладено традиційну п'ятибанну структуру з візантійським корінням, створену за допомогою сучасних методів архітектурного моделювання.

Архітектори наголошують, що храм стане одним із перших сучасних православних храмів в Україні, який не копіюватиме історичні форми, а по-новому інтерпретуватиме їх, зберігаючи зв'язок із національною спадщиною.

Нагадаємо, у Києві активіст Дмитро Перов зареєстрував петицію із закликом скасувати будівництво 80-метрового хмарочоса. Автор звернення наголошує, що земельна ділянка розташована в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Києво-Печерської лаври, де гранична висота забудови становить 27 метрів.