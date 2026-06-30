Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Союз Росії та Білорусі проходить випробування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Союз Росії та Білорусі проходить випробування
Відносини Лукашенка та Путіна переживають напругу
фото: Getty Images

Тісний союз Росії з Білоруссю стикається з новим випробуванням, оскільки президент Олександр Лукашенко продемонстрував небажання поглиблювати свою роль у війні Путіна проти України

Тісний політичний та військовий альянс Москви та Мінська зіткнувся з новим серйозним випробуванням на тлі небажання Олександра Лукашенка глибше інтегруватися у військову кампанію Володимира Путіна проти України. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Після публічного застереження на адресу російських чиновників від спроб втягнути його країну в бойові дії, білоруський лідер провів дводенні переговори з президентом РФ у резиденції на озері Валдай. Необхідність захищати свою позицію загострилася в четвер, коли Лукашенко під час зустрічі з російськими представниками – послом Борисом Гризловим та губернатором Андрієм Воробйовим – визнав наявність тиску з боку РФ, проте прямо заявив їм, що Мінськ має мирну позицію і не бажає воювати з українцями.

Попри те, що Білорусь є політично й економічно залежною від Кремля і надала свою територію для початкового вторгнення у 2022 році, поточне маневрування Лукашенка аналітики вважають серйозним кризовим моментом для двосторонніх зв'язків та гарною можливістю для Заходу віддалити Мінськ від Москви.

Ситуація розвивається на тлі постійного посилення військової інтеграції двох держав, включаючи розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї та ракетного комплексу «Орєшнік», що змушує Київ попереджати про загрозу нового наступу з півночі. Попри таку напруженість, лідери України та Білорусі здійснюють залаштункові кроки для зниження ризиків: після ультиматуму Володимира Зеленського білоруська сторона оперативно вимкнула прикордонне навігаційне обладнання, яке допомагало російським дронам, а сам Лукашенко підтвердив Гризлову, що таємно приймав українську делегацію в Мінську.

Поки російська армія стикається з логістичними труднощами через українські удари на фронті, Путін публічно демонструє стриманість, заявляючи, що не обговорював конфлікт детально з білоруським колегою, і знову пропонує Білорусь як майданчик для майбутніх переговорів з Україною.

Також Лукашенко отримав запевнення від Сі Цзіньпіна щодо підтримки суверенітету республіки, а ще розпочав кулуарний діалог із Вашингтоном, звільнивши частину політв'язнів в обмін на скасування деяких американських санкцій проти білоруських добрив, оскільки прагне зберегти свій режим на тлі очевидних невдач Путіна.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що народи України, Росії та Білорусі «рано чи пізно будуть разом». 

Під час зустрічі Лукашенко заявив, що переконаний у неминучому зближенні трьох народів. При цьому він повідомив, що нібито вже обговорював це питання з представниками президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, 19 червня Зеленський поставив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати». 22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу. 

Теги: путін Олександр Лукашенко росія Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог завдав масованого удару по Україні
У Дніпрі через повторний удар ворога загинув майор служби цивільного захисту: що про нього відомо
2 червня, 10:45
В Україні триває 1564-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2026 року
6 червня, 08:14
Повний масштаб руйнувань уточнюється, екстрені служби працюють у посиленому режимі
Чугуїв і Харків під атакою: троє загиблих, пожежі в кількох районах
9 червня, 02:20
Керченська протока – водна артерія, яку Росія намагалася оголосити своїм внутрішнім озером
Росія не отримала права на Азовське море – арбітраж ООН
15 червня, 22:10
Паливна криза в Росії цього разу вийшла за межі прикордонних регіонів і окупованих територій
Дефіцит бензину в Росії поширився від Москви до Поволжя
16 червня, 02:45
Зеленський і Тихановська обговорили незалежність Білорусі від Росії 26 травня на зустрічі в Києві
Україна та білоруська опозиція об'єднуються для протидії режиму Лукашенка
17 червня, 10:59
Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що союзники погодили новий пріоритет для оборони України
Україна визначила три інструменти, які мають стримати Росію
18 червня, 21:55
Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна
Екстренер «Динамо» потрапив у базу «Миротворця»
17 червня, 16:02
Путін учетверте збільшив штат особистої охорони за час війни
Путін наростив кількість охоронців до рекордного рівня
Вчора, 18:37

Політика

Bloomberg: Союз Росії та Білорусі проходить випробування
Bloomberg: Союз Росії та Білорусі проходить випробування
Іран заперечив плани щодо проведення прямих переговорів зі США у Катарі
Іран заперечив плани щодо проведення прямих переговорів зі США у Катарі
Кушнер і Віткофф очолять мирні переговори з Іраном в Катарі
Кушнер і Віткофф очолять мирні переговори з Іраном в Катарі
ЗМІ: Уряд Польщі розкритикував рішення Зеленського про Національний пантеон
ЗМІ: Уряд Польщі розкритикував рішення Зеленського про Національний пантеон
МЗС Білорусі пригрозило Україні використати «весь свій потенціал»
МЗС Білорусі пригрозило Україні використати «весь свій потенціал»
Польські євродепутати ініціювали обговорення «геноциду УПА» в Європарламенті
Польські євродепутати ініціювали обговорення «геноциду УПА» в Європарламенті

Новини

В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua