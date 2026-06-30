Bloomberg: Союз Росії та Білорусі проходить випробування

Тісний союз Росії з Білоруссю стикається з новим випробуванням, оскільки президент Олександр Лукашенко продемонстрував небажання поглиблювати свою роль у війні Путіна проти України

Тісний політичний та військовий альянс Москви та Мінська зіткнувся з новим серйозним випробуванням на тлі небажання Олександра Лукашенка глибше інтегруватися у військову кампанію Володимира Путіна проти України. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Після публічного застереження на адресу російських чиновників від спроб втягнути його країну в бойові дії, білоруський лідер провів дводенні переговори з президентом РФ у резиденції на озері Валдай. Необхідність захищати свою позицію загострилася в четвер, коли Лукашенко під час зустрічі з російськими представниками – послом Борисом Гризловим та губернатором Андрієм Воробйовим – визнав наявність тиску з боку РФ, проте прямо заявив їм, що Мінськ має мирну позицію і не бажає воювати з українцями.

Попри те, що Білорусь є політично й економічно залежною від Кремля і надала свою територію для початкового вторгнення у 2022 році, поточне маневрування Лукашенка аналітики вважають серйозним кризовим моментом для двосторонніх зв'язків та гарною можливістю для Заходу віддалити Мінськ від Москви.

Ситуація розвивається на тлі постійного посилення військової інтеграції двох держав, включаючи розміщення в Білорусі російської тактичної ядерної зброї та ракетного комплексу «Орєшнік», що змушує Київ попереджати про загрозу нового наступу з півночі. Попри таку напруженість, лідери України та Білорусі здійснюють залаштункові кроки для зниження ризиків: після ультиматуму Володимира Зеленського білоруська сторона оперативно вимкнула прикордонне навігаційне обладнання, яке допомагало російським дронам, а сам Лукашенко підтвердив Гризлову, що таємно приймав українську делегацію в Мінську.

Поки російська армія стикається з логістичними труднощами через українські удари на фронті, Путін публічно демонструє стриманість, заявляючи, що не обговорював конфлікт детально з білоруським колегою, і знову пропонує Білорусь як майданчик для майбутніх переговорів з Україною.

Також Лукашенко отримав запевнення від Сі Цзіньпіна щодо підтримки суверенітету республіки, а ще розпочав кулуарний діалог із Вашингтоном, звільнивши частину політв'язнів в обмін на скасування деяких американських санкцій проти білоруських добрив, оскільки прагне зберегти свій режим на тлі очевидних невдач Путіна.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що народи України, Росії та Білорусі «рано чи пізно будуть разом».

Під час зустрічі Лукашенко заявив, що переконаний у неминучому зближенні трьох народів. При цьому він повідомив, що нібито вже обговорював це питання з представниками президента України Володимира Зеленського.

Як відомо, 19 червня Зеленський поставив самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною. Глава України додав, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну, і той «розуміє, що Україна буде відповідати». 22 червня білоруські ретранслятори, які Росія використовувала для коригування ударів по Україні, припинили роботу.