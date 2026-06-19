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Зеленський заявив, що Путін слабшає, ціна нафти Brent впала до мінімуму: головне за ніч 19 червня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський заявив, що Путін слабшає, ціна нафти Brent впала до мінімуму: головне за ніч 19 червня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 19 червня 2026 року

Ніч на 19 червня минула на тлі тривожних прогнозів з Києва: Зеленський попередив, що Путін слабшає, але удари по Україні посиляться, а Федоров назвав найближчі місяці вирішальними у війні. Тим часом окуповані території зазнали серії прильотів, а у Франції атакували завод, що постачає дрони Україні. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 19 червня.

Маріуполь охопили пожежі: безпілотники атакували окуповані території

У тимчасово окупованому Маріуполі вночі сталася серія прильотів, унаслідок чого в місті спалахнули численні пожежі. Під ударом також опинилися окуповані Мелітополь і Бердянськ.

Зеленський заявив, що Путін слабшає, ціна нафти Brent впала до мінімуму: головне за ніч 19 червня фото 1

Зеленський попередив: Путін слабшає, але удари по Україні посиляться

Президент України заявив, що позиції Путіна слабшають, однак це не означає послаблення тиску на Україну – навпаки, варто готуватися до посилення ударів. Міністр оборони Михайло Федоров назвав найближчі місяці вирішальними у війні з Росією.

Зеленський заявив, що Путін слабшає, ціна нафти Brent впала до мінімуму: головне за ніч 19 червня фото 2

Угода США з Іраном обвалила нафту Brent

Підписана напередодні угода між США та Іраном спричинила падіння нафти Brent до мінімуму з березня. Зняття напруги на Близькому Сході одразу позначилося на світових цінах.

Зеленський заявив, що Путін слабшає, ціна нафти Brent впала до мінімуму: головне за ніч 19 червня фото 3

У Франції невідомі атакували завод, що постачає дрони Україні

У Франції сталася атака на завод, який виробляє безпілотники для України. Виконавців і мотиви встановлюють.

Зеленський заявив, що Путін слабшає, ціна нафти Brent впала до мінімуму: головне за ніч 19 червня фото 4

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Теги: нафта міністр бюджет путін завод окуповані території поховання Михайло Федоров Мелітополь Бердянськ

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