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Чи можуть адвокати захищати права військовозобов'язаних у ТЦК? Позиція омбудсмена

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Чи можуть адвокати захищати права військовозобов'язаних у ТЦК? Позиція омбудсмена
Омбудсман Лубінець підкреслив, що згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу
фото з відкритих джерел

Уповноважений з прав людини відреагував на заяви представників ТЦК та СП на Волині

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на позицію ТЦК та СП на Волині щодо втручання адвкатів у процеси мобілізації та медичних оглядів. Омбудсмен наголосив на тому, що кожна людина має право на захист. Про це йдеться на сайті Уповноваженого Верховної Ради, пише «Уніан».

Нагадаємо, у Волинському обласному ТЦК та СП відреагували на сюжет одного з волинських телеканалів щодо втручання адвокатів у процеси мобілізації та медичних оглядів. У ТЦК заявили, що такі процедури мають специфічний характер і потребують знання спеціалізованих аспектів, якими володіють лише уповноважені особи та фахівці. Також там додали, що втручання сторонніх осіб, зокрема адвокатів, може порушити об’єктивність і незалежність процесів мобілізації та медичного огляду, що є критично важливими для національної безпеки.

Представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області прокоментувало дану ситуацію, нагадавши, що згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права, навіть в умовах воєнного стану.

Представниця Уповноваженого у Волинській області Юлія Спас направила відповідний лист до Волинського обласного ТЦК та СП з метою розʼяснення та недопущення порушень прав громадян.

Також дану ситуацію прокоментував заступник голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Ігор Колесников, наголосивши, що «позиція Волинського ТЦК стосовно адвокатів не витримує жодної критики, а також може містити ознаки злочину, передбаченого статтею 397 ККУ – втручання у діяльність захисника чи представника особи».

Омбудсман Лубінець підкреслив, що згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу.

У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно.

«Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, у тому числі й військовозобовʼязані. Обмеження такого конституційного права є недопустимим відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України», – підкреслив Уповноважений.

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Теги: адвокат Україна військовозобов'язаний ТЦК Лубінець

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