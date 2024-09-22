Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибух пейджерів та рацій у Лівані: Ізраїль заперечив свою причетність

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вибух пейджерів та рацій у Лівані: Ізраїль заперечив свою причетність
Президент Ізраїля Іцхак Герцоґ
фото з відкритих джерел

На думку президента Герцоґа, існує «можливість різкої ескалації», проте Ізраїль не хоче війни з Ліваном

Ізраїль спростував причетність до вибухів пейджерів та рацій угруповання «Хезболла» у Лівані, унаслідок яких загинули десятки людей, а ще тисячі – зазнали поранень. Про це заявив президент країни Іцхак Герцоґ в інтервʼю Sky News.

На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що «категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією». Водночас президент не надав жодних доказів цього.

«Є багато ворогів «Хезболли», досить багато в наші дні. «Хезболла» душила Ліван, руйнувала Ліван, створювала хаос у Лівані знову і знову і знову. Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо», – заявив Герцоґ.

Водночас він зазначив, що Ізраїль «чітко дає зрозуміти, що має вжити заходів», щоб «захистити свій народ».

На думку президента, існує «можливість різкої ескалації», проте Ізраїль не хоче війни з Ліваном.

Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що саме Ізраїль причетний до вибухів у Лівані. Зокрема, ABC News стверджує, що Ізраїль упродовж останніх 15 років планував операцію з підриву пейджерів, намагаючись узяти під свій контроль джерела постачань цих пристроїв до країни.

А от CNN писало, що про підготовку операції в Лівані попереджали Вашингтон, але без конкретних деталей власних планів.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю завдала потужних ударів по військових об'єктах терористичного угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. За словами речника Цахалу Даніеля Хагарі, знищено тисячі ракетних установок, які бойовики готували для обстрілів ізраїльської території.

Читайте також:

Теги: Ізраїль армія президент Вашингтон Ліван

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ізраїль безперечно технічно переможе Ліван, але це може бути піррова перемога»
На черзі третя Ізраїльсько-Ліванська війна?
18 вересня, 15:00
Трамп заявив, що він досяг домовленості про участь у дебатах 10 вересня
Трамп заявив, що досяг угоди з Гарріс щодо правил проведення дебатів
28 серпня, 07:19
Павло Дуров давно опинився у центрі уваги спецслужб
Спецслужби двох країн зламали телефон Дурова – The Wall Street Journal
28 серпня, 13:00
Захоплення літака глави іноземної держави – нечуваний випадок для кримінальних справ
США арештували літак президента Венесуели Мадуро – CNN
2 вересня, 19:48
Прем'єр візьме участь у засіданні Кримської платформи та представить новий пакет двосторонньої допомоги Україні
В Україну прибув прем'єр Хорватії Андрей Пленкович: перші деталі візиту
11 вересня, 13:11
Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України Олександра Камишіна та Дмитра Кулебу
Зеленський змінив склад РНБО
13 вересня, 12:02
Нещодавно Вучич уже казав, що держава розглядає можливість запровадження військової служби строком на 75 днів, яка буде обов'язковою для чоловіків
Сербія вирішила повернути обов'язкову військову службу – заява президента
14 вересня, 23:42
У Лівані почали вибухати бездротові портативні радіопристрої
У Лівані нова серія вибухів пов'язана із засобами звʼязку «Хезболли» (фото, відео)
18 вересня, 17:52
ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)
ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)
19 вересня, 21:42

Соціум

Вибух пейджерів та рацій у Лівані: Ізраїль заперечив свою причетність
Вибух пейджерів та рацій у Лівані: Ізраїль заперечив свою причетність
У Чехії група шахраїв наживалася на допомозі Україні
У Чехії група шахраїв наживалася на допомозі Україні
Чим атакувала Україна російські склади боєприпасів? Деталі від Forbes
Чим атакувала Україна російські склади боєприпасів? Деталі від Forbes
«25 років війни ФСБ з власним народом». Хакери нагадали росіянам, як Путін підривав людей
«25 років війни ФСБ з власним народом». Хакери нагадали росіянам, як Путін підривав людей
Росія отримала від Ірану ракети без пускових установок: чи це проблема для окупантів
Росія отримала від Ірану ракети без пускових установок: чи це проблема для окупантів
Росія арештувала командира штурмового загону, який воював на сході України: причина
Росія арештувала командира штурмового загону, який воював на сході України: причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
32K
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
17K
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7515
Ювілей фестивалю «Червона рута». Що сталося з зірками, які запалали 35 років тому

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua