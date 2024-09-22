Вибух пейджерів та рацій у Лівані: Ізраїль заперечив свою причетність

На думку президента Герцоґа, існує «можливість різкої ескалації», проте Ізраїль не хоче війни з Ліваном

Ізраїль спростував причетність до вибухів пейджерів та рацій угруповання «Хезболла» у Лівані, унаслідок яких загинули десятки людей, а ще тисячі – зазнали поранень. Про це заявив президент країни Іцхак Герцоґ в інтервʼю Sky News.

На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що «категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією». Водночас президент не надав жодних доказів цього.

«Є багато ворогів «Хезболли», досить багато в наші дні. «Хезболла» душила Ліван, руйнувала Ліван, створювала хаос у Лівані знову і знову і знову. Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо», – заявив Герцоґ.

Водночас він зазначив, що Ізраїль «чітко дає зрозуміти, що має вжити заходів», щоб «захистити свій народ».

На думку президента, існує «можливість різкої ескалації», проте Ізраїль не хоче війни з Ліваном.

Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що саме Ізраїль причетний до вибухів у Лівані. Зокрема, ABC News стверджує, що Ізраїль упродовж останніх 15 років планував операцію з підриву пейджерів, намагаючись узяти під свій контроль джерела постачань цих пристроїв до країни.

А от CNN писало, що про підготовку операції в Лівані попереджали Вашингтон, але без конкретних деталей власних планів.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю завдала потужних ударів по військових об'єктах терористичного угруповання «Хезболла» на півдні Лівану. За словами речника Цахалу Даніеля Хагарі, знищено тисячі ракетних установок, які бойовики готували для обстрілів ізраїльської території.