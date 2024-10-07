Глава «Кудс» зник безвісти після поїздки до Бейрута

Це сталося після його поїздки до Бейрута, по якому Ізраїль завдає ударів

Командувач іранськими силами «Кудс» Ісмаїл Каані зник безвісти після своєї поїздки до Бейрута, де в останні дні відбулися серії ізраїльських авіаударів. За інформацією The Times of Israel, Каані перебував у південному передмісті Бейрута, відомому як Дахіє, під час бомбардування, яке було спрямоване на високопоставленого представника «Хезболли» Хашема Сафієддіна.

Два високопоставлені представники іранських служб безпеки підтвердили агентству Reuters, що після ударів, які відбулися наприкінці минулого тижня, зв'язок з Каані було втрачено. Один із чиновників зазначив, що Каані прибув до Лівану після вбивства лідера «Хезболли» Хасана Насралли, однак його місцеперебування стало невідомим після атаки.

Ізраїльські удари по Дахіє, відомому опорному пункту «Хезболли», призвели до знищення багатьох високопоставлених членів угруповання та низки іранських офіцерів із Корпусу вартових ісламської революції. На цей час «Хезболла» не прокоментувала ситуацію з Сафієддіном, а також зникненням Каані.

Нагадаємо, президент Ізраїлю закликав ліванців та іранців повстати проти Ірану.