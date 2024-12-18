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Андрій Магера Ексзаступник голови Центральної виборчої комісії

Ліквідація генрела Кирилова. Помсти Москви боятися не варто

glavcom.ua
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Місце ліквідації російського генерала Кирилова у Москві

Дії наших спецпризначенців є виправданими і закономірними

Хочу трохи заспокоїти тих, які бояться, що факт утилізації російського генерала у Москві призведе до терористичних актів в українських містах.

По-перше, пропоную згадати, що якцапи, для прикладу, вбили у Києві українського розвідника – полковника Шаповала задовго до повномасштабного вторгнення 2022 року.

По-друге, ми з вами практично кожного дня перебуваємо під ракетами і безпілотниками дикої держави-терориста, ходимо між краплинами життя і смерті.

По-третє, Москва давно хоче знищити українців як таких. І це не залежить від того – чинитиме наш народ опір чи ні.

Безумовно ми хочемо на своїй землі жити, працювати, розвиватися, бути щасливими.

Натомість ворог хоче бачити нас у могилі.

Тому дії наших спецпризначенців є виправданими і закономірними.

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Джерело
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Теги: ворог війна окупанти росія

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