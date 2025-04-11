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Микола Княжицький Народний депутат України

Американці створили Путіну умови для комфортного виходу з війни

glavcom.ua
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Є тільки один спосіб змусити Путіна зупинити війну
колаж: glavcom.ua

Перший раунд мирних переговорів адміністрація США, щонайменше, не виграла

Можна скільки завгодно рахувати збитки від тарифних війн, ініційованих адміністрацією США з початку квітня, але перший реальний результат для України вже помітний – тема мирних переговорів, яка ще кілька тижнів тому активно обговорювалась провідними політиками та медіа всього світу, відійшла на другий план.

Очевидно, що перший раунд мирних переговорів адміністрація США, щонайменше, не виграла. Так, Вашингтону вдалося дотиснути Україну до безумовної згоди на перемир’я. Але отримавши м’яч на своїй половині поля, незрозуміло, чи передали американці ініціативу далі – Росії.

Відсутність будь-якої активності свідчить: переговори наразі поставлені на паузу. І далі США мають обрати – або продовжити тиснути на Україну, вимагаючи поступок, або нарешті почати реальний тиск на Путіна, щоб змусити його говорити серйозно.

Але жодних ознак руху у жодному з цих напрямів поки що немає.

За півтора місяця активності американці створили Путіну майже ідеальні умови для комфортного виходу з війни. Перемир’я по лінії фронту, на яке де-факто погодилась Україна, не лише залишає під окупацією значну частину наших територій, але й відкриває шлях до поступового зняття санкцій. Інакше кажучи – до «нормалізації Росії» після масових порушень міжнародного права, сотень тисяч убитих, тисяч зруйнованих населених пунктів.

Такий сценарій створює для Путіна умови вийти з війни «у плюсі». Що парадоксально: навіть у випадку гіпотетичного захоплення Києва та капітуляції України, Росія не отримала б такого політичного бонусу, бо зняття санкцій тоді залишалось би неможливим.

Якщо саме таким був план Вашингтона – то це дуже дивний план. Якщо ж Путіну дали час на роздуми – ми бачимо, як цей час використовується. Кожна ракета чи «шахед», які летять на наші міста, вбивають цивільних – дорослих і дітей. Але ніхто, хто насправді думає про завершення війни, не випускає ракети по дитячих майданчиках.

Це добре розуміють наші союзники в Європі. Саме тому ЄС не знижує темпів підтримки України – і військової, і політичної, і фінансової. Це дає підстави сподіватися на справедливе завершення війни. А повернення США до ролі активного союзника України зробить цілі Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни реалістичними, як ніколи.

Єдиний спосіб змусити Путіна зупинити війну – це працювати на українську військову перемогу. Минулорічний план Кіта Келлога передбачав саме це у випадку відмови Кремля від переговорів: «завалити Україну зброєю».

І саме по цьому сценарію США діяли до цього моменту. Подальші кроки адміністрації Трампа покажуть, чи зберігає цей план свою актуальність. Але вже зараз очевидно: жодні економічні інструменти – тарифи, санкції чи цінові стелі не здатні зупинити війну.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія санкції Україна переговори США

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Микола Княжицький

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