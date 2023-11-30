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Як змінилося ставлення росіян до Путіна за час війни: шокуючі результати опитування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Як змінилося ставлення росіян до Путіна за час війни: шокуючі результати опитування
За даними опитування, у листопаді рівень довіри Путіну склав 47%
фото з відкритих джерел

Рівень довіри та схвалення дій російського диктатора перебуває на максимумі від початку війни проти України

Підтримка президента країни-агресорки Володимира Путіна серед росіян зростає. Рівень довіри, а також рівень схвалення дій російського диктатора перебуває на максимумі від початку війни проти України. Про це свідчать результати опитування незалежного аналітичного «Левада-центру».

За даними відкритого питання (респондентів просили самостійно назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють), у листопаді рівень довіри Путіну склав 47% (у жовтні – 44%).

Яким політикам росіяни довіряють найбільше
Яким політикам росіяни довіряють найбільше
фото: скріншот

При цьому прем'єру Михайлу Мішустіну довіряють 18% (у жовтні – 17%). Рівень довіри главі МЗС Сергію Лаврову практично не змінився – 15% (у жовтні – 16%), військовому міністру Сергію Шойгу – 8% (у жовтні – 7%).

Схвалення діяльності Путіна знаходиться на найвищому рівні з 2015 року – 85% респондентів відповіли, що схвалюють.

Скільки росіян схвалюють дії Путіна
Скільки росіян схвалюють дії Путіна
фото: скріншот

Опитування «Левада-центру» проведено 23-29 листопада 2023 року серед 1625 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (імовірність 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, у березні 2024 року в Росії відбудуться президентські вибори. Це голосування дуже важливе для російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість, він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу.

До слова, більшість жителів тимчасово окупованого Кримського півострова, які мали нейтральну і проросійську позицію, розчарувалися в діях Російської Федерації.

Теги: путін війна вибори росіяни соцопитування

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