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Микола Княжицький Народний депутат України

Де небезпека, яку не помічаємо?

glavcom.ua
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фото з відкритих джерел

«Якщо не діяти швидко спільно у США , ми програємо остаточно інформаційну війну»

Як діють росіяни і автократи зараз?

Точно так, як колись діяли американські демократи: через соціальні мережі і контент, який там поширюється. Але для них соцмережі не вільний транспорт для думок, а інструмент маніпульованої пропаганди і цензури через доступ до алгоритмів. Соціальні мережі це до прикладу X, який купив Маск, або новостворені приватні мережі . Контент продукують наприклад Такер Карлсон і Джо Роган.

Основні месіджі прості: корумповані демократи хотіли використати Україну як сировинний додаток до своїх «соросівських» фірм. Для цього вчинили заколот на Майдані і захотіли послабити велику Росію. В самій Україні є лише корумпована влада карикатурного Зеленського через яку гинуть люди. А демократи давали їм гроші, щоб захистити свої бізнеси. І треба це негайно припинити.

Карлсон і Роган дійсно надзвичайно популярні.

Як нам з цим боротися?

Знайти популярних прихильників України, допомагати їм. Не давати жодного приводу звинуватити нас у корупції, розповідати про справжню суть Росії і у минулому і зараз, про трагедії українців, кримських татар, євреїв, поляків на нашій землі спричинені росіянами. Говорити про злочини Росії зараз, у цій війні.

«Культурний раймштайн», про який говорив Зеленський звичайно важливо, але треба створити так би мовити Раймштайн інформаційний. Тобто об'єднати для спільної протидії пропаганді принаймі Польщу, Чехію , Велику Британію, країни Балтії і Півночі, інших справжніх союзників. Об'єднати необхідно також українське патріотичне багатопартійне суспільство.

Якщо не діяти швидко спільно у США , ми програємо остаточно інформаційну війну. А отже втрати у реальній війні будуть більшими.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: соціальні мережі влада росіяни соцмережі

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