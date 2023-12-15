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Кремль вирішив «налякати» США припиненням постачання урану

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль вирішив «налякати» США припиненням постачання урану
Російський постачальник урану попередив клієнтів із США готуватися до заборони поставок
фото із відкритих джерел

Росія та США починають новий етап торгової війни, тепер йдеться про постачання урану

Кремль може вимагати превентивно припинити експорт ядерного палива до США, якщо американська влада ухвалить закон про повну заборону російських поставок з 2028 року. Про це пише  Bloomberg.

Відповідне попередження американським клієнтам розіслав російський постачальник продукції ядерного паливного циклу «Техснабекспорт» (Tenex, «дочка» російського Росатому – «Главком»), розповіли Bloomberg обізнані джерела.

Зокрема, Tenex закликала готуватися до такого результату електричні компанії Constellation Energy Corp., Duke Energy Corp., Dominion Energy Inc. та ін.

Подібний крок Росії може викликати хаос на ринку ядерного палива і призвести до різкого зростання цін, оскільки доступні запаси в США «дуже обмежені», зазначив президент UxC LLC Джонатан Хінце.

Згідно з даними Міненерго США, на які посилається Bloomberg, у 2022 році Росія поставила в країну майже чверть збагаченого урану і стала постачальником номер один для США. Однак, за даними управління енергетичної інформації, Росія була на третьому місці за постачанням у 2022-му (12%), поступившись Канаді (27%) та Казахстану. (25%). Самі США поставили на свої атомні електростанції лише 5% урану.

Законопроєкт про введення заборони на імпорт низькозбагаченого урану з Росії палата представників Конгресу США схвалила 11 грудня. За даними Bloomberg, в Сенаті (верхня палата Конгресу), проєкт був заблокований для швидкого проходження, але це не виключає його прийняття в найближчому майбутньому. У разі схвалення обома палатами, закон має підписати президент Джо Байден.

Після ухвалення закону він має набути чинності через 90 днів, але з можливим відстроченням до 2028 року. При цьому до зазначеного терміну обсяги дозволених закупівель у Росії мають поступово знижуватися – з 578,9 кг у 2023-му до 459,1 кг у 2027 році, тобто на 21%.

Передбачається, що можливе ембарго діятиме аж до 2040 року. Водночас, Міненерго США отримає право видавати дозволи на імпорт російського урану, якщо на ринку не буде інших джерел палива.

Нагадаємо, раніше Палата представників США проголосувала за обмеження імпорту збагаченого урану з Росії до Сполучених Штатів Америки. Відповідний законопроєкт ще має схвалити Сенат США та президент Джо Байден.Закон передбачає введення заборони на ввезення низькозбагаченого урану через 90 днів після набуття ним чинності. Для вступу обмеження на імпорт.

Законопроєкт було внесено до Палати представників 7 грудня. Передбачалося, що він має бути розглянутий у рамках прискореної процедури, для ухвалення якої потрібна більшість у дві третини голосів.

У законі допускається скасування заборони на ввезення урану, якщо відсутні інші джерела для підтримки роботи ядерних реакторів на території країни. Міністерство енергетики США також може за погодженням із держсекретарем та міністром фінансів видати дозвіл на імпорт.

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Теги: дочка влада Сенат США президент боєприпаси закон імпорт ембарго Міненерго експорт росія

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