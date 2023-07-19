Ракета утворила величезну вирву біля будинку: наслідки ударів по Одесі (фото)
Російська ракета впала за декілька метрів від житлового будинку
Унаслідок нічної атаки окупантів на Одеську область постраждав порт, сформувалася величезна вирва від падіння ракети, а також були пошкоджені складські приміщення, де міститься тютюн та феєрверки. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Наразі рятувальники зайняті ліквідацією наслідків російських ударів. Унаслідок інциденту шестеро людей звернулися за медичною допомогою.
Збита на підльоті до берега ракета Х-59 впала в одному із кварталів Одеси й утворила велику вирву, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо.
Щонайменше шість одеситів, серед яких дев'ятирічний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів.
Нагадаємо, що в ніч проти середи, 19 липня, російські окупанти масовано атакували південь України. Зокрема, загарбники завдали ударів по Одесі та області. РФ прагне максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту. Крім того, росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру, аби завади роботу порту.
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