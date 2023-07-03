Обстріл Сум: влада повідомила про наслідки атаки

Російські атаки призвели до значних руйнувань в середмісті Сум

Попередньо одна особа загинула та 16 постраждали

Унаслідок російської атаки на Суми 3 липня одна людина загинула, ще 16 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

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Як зазначається, було зафіксовано чотири прильоти «Шахедів» по центру Сум. Через влучання пошкоджено адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки.

Станом на 13:00 попередньо одна особа загинула та 16 постраждали, їм надали допомогу.

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Постраждалим надали місця тимчасового перебування. Вирішується питання щодо їхнього розміщення. Також людям надають медичну та психологічну допомогу.

У ДСНС повідомили, що російські атаки призвели до значних руйнувань в середмісті Сум. До місця подій негайно прибули рятувальники, які приступили до ліквідації наслідків.

Вони проводять розбір зруйнованих конструкцій, гасять відкриті осередки горіння та рятують людей.

Всього на місці події працює близько ста рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС України.

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Російські військові зранку 3 липня атакували Суми. Унаслідок атаки безпілотника було сильно пошкоджено житловий будинок, жахливий момент влучання потрапив на кадри відео.

Уночі та вранці ворог здійснив п'ять обстрілів Сумщини. Зафіксовано 12 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська; Середино-Будська; Білопільська; Есманська громади. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 116 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Глухівська, Шалигинська, Путивльська громади. Краснопільська громада: внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки. Також зафіксовано обстріл з міномету (4 вибухи). Путивльська громада: зруйновано приватний будинок, ще один будинок пошкоджено.