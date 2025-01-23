«Сталевий фронт» Ахметова забезпечив «Азов» технікою для польового госпіталю

Техніка покриває потреби для надання екстреної допомоги при загрозливих для життя травмах, характерних для бойових умов

Від ультразвуку до ШВЛ: «Азов» отримав техніку велику партію медтехніки

Ініціатива «Сталевий фронт» Ріната Ахметова надала 12 бригаді спеціального призначення «Азов» комплект медичного обладнання, що дозволить обладнати повноцінний польовий госпіталь у зоні бойових дій.

Передане обладнання включає апарати штучної вентиляції легень Hamilton-T1, портативний ультразвуковий апарат Venue Go, мобільний операційний стіл, інфузійні насоси, набори для переливання крові тощо.

Цей список можна назвати «золотим стандартом» для військової операційної, яка покриває широкий спектр екстрених потреб і забезпечує автономну роботу без значної підтримки зі сторони тилу. Крім того, передана техніка включає оснащення реанімобіля: апарати ШВЛ та УЗД, аспіратори, монітори життєво важливих показників.

«Тут обладнання операційної та реанімобіля – все необхідне, щоб якісно і швидко проводити операції у будь-яких умовах і рятувати життя наших захисників. Ми передаємо це з великою вдячністю бійцям, які боронять країну», – прокоментувала Ксенія Сухова, представниця «Сталевого фронту».

Техніка покриває потреби для надання екстреної допомоги при загрозливих для життя травмах, характерних для бойових умов: поранення, кровотечі, вибухові травми, опіки, переломи, травми грудної клітини. Це набір «швидкого реагування», який дозволяє стабілізувати пораненого, врятувати життя та підготувати до подальшої евакуації у тил.

«Отримане обладнання значно підвищить наші можливості з надання медичної допомоги в польових умовах. Ми вдячні за підтримку, яка рятує життя наших побратимів», – додав Іван Ігнатьєв, начальник логістики 12 бригади спеціального призначення «Азов».

Як відомо, весь 2024 рік бійці бригади виконували завдання на найскладніших ділянках фронту, зокрема на Лиманському та Торецькому напрямках.